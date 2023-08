Bruchlandung im ZDF-Fernsehgarten: Jürgen Milski knallt fast mit dem Kopf auf Beton

Schockmoment

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Elena Rothammer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Im ZDF-Fernsehgarten stellte sich unter anderem Jürgen Milski einem Hüpfburg-Parcours und gab alles. Mit einem missglückten Hechtsprung ins Ziel sorgte der Partysänger allerdings für einen Schockmoment.

Mainz - Im ZDF-Fernsehgarten stand am Sonntag (30. Juli) alles unter dem Motto „Mallorca“. Dabei wurden aber nicht nur Malle-Hits auf der Bühne performt, sondern die Ballermannstars durften sich zwischendurch auch in Wettkämpfen beweisen. Neben Marry (42) und Lorenz Büffel (44) war auch Jürgen Milski (59) mit dabei. Letzterer legte bei der Challenge eine Bruchlandung hin und versetzte die Zuschauer in Sorge.

Bruchlandung: Jürgen Milski stürzt aus Hüpfburg und schlägt beinahe mit dem Kopf auf Beton auf

Neben Lorenz Büffel, der mit Promille-Pop die Kinder im Publikum animierte und die Fernsehgarten-Zuschauer damit entsetzte, sorgte auch ein Wettkampf am Lerchenberg für Unterhaltung. Marry, Lorenz Büffel, Tim Toupet und Jürgen Milski traten in verschiedenen Runden mit unterschiedlichen Aufgaben in einem Hüpfburg-Parcours gegeneinander an.

Als Jürgen Milski mit Marry noch in der Hüpfburg war, aber die Zeit schon beinahe abgelaufen war, eilte der Entertainer zum Ziel – und setzte dort zu einem Hechtsprung an, um rechtzeitig über die Ziellinie zu kommen. Dabei konnte der 59-Jährige seinen Schwung aber offenbar nicht richtig abschätzen, landete mit dem Kopf beinahe außerhalb der Hüpfburg und schlug fast auf dem Beton auf. Andrea Kiewel eilte bei diesem Anblick direkt zu Hilfe. „Jürgen, Mensch!“, ermahnte sie ihn, nachdem sie festgestellt hatte, dass er unversehrt war. Der Bruchpilot meinte daraufhin nur: „Aber ich will doch gewinnen“, was Kiewel mit den Worten „Aber nicht so!“ abtat.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

„Dachte, er bricht sich jetzt das Genick“: Fernsehgarten-Zuschauer erschrocken wegen Milskis Landung

Diese Szenen sorgten auch auf Twitter für Gesprächsstoff. „Elegante Landung, Jürgen. Für eine Sekunde dachte ich, er bricht sich jetzt das Genick“ und „.Jürgen, spinnst du“, schrieben die User. Andere nahmen die missglückte Landung aber auch mit Humor. „Jürgen mit dem Flachköpper ins Ziel“, kommentierte ein Zuschauer die Aktion.

+ Im ZDF-Fernsehgarten gab Jürgen Milski bei einem Hüpfburg-Parcours alles. Ein Hechtsprung ins Ziel ging dabei jedoch schief und wäre dem Ballermannstar beinahe zum Verhängnis geworden. © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 30. Juli & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 30. Juli

Das ZDF weiß seine Zuschauer auf jeden Fall vor den Bildschirm zu locken. Insbesondere das Motto „Sommerparty“ schien die Fernsehgarten-Zuschauer zu begeistern und bescherte dem Sender eine Traumquote. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 30. Juli; Twitter

Rubriklistenbild: © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 30. Juli & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 30. Juli