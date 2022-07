„Wer soll das sein?“: Zuschauer zerreißen Auftritt von Estefania Wollny im ZDF-Fernsehgarten

Von: Alica Plate

Estefania Wollny war am 03. Juli im Fernsehgarten - Zuschauer schienen von ihrem Auftritt jedoch nicht begeistert zu sein © Screenshot/ZDF/Fernsehgarten

Estefania Wollny durfte am 03. Juli ihren neuen Song „Sommerliebe“ im ZDF-Fernsehgarten präsentieren. Eine große Ehre. Doch etliche Zuschauer schienen von ihrem Auftritt alles andere als begeistert zu sein.

Lerchenberg - Andrea Kiewel begrüßte am Sonntag, den 03. Juli erneut etliche Schlagerstars im ZDF-„Fernsehgarten“ (die Gästeliste am 3. Juli). Auch TV-Star Estefania Wollny war mit von der Partie. Doch dass die hübsche Blondine ihren neuen Song „Sommerliebe“ auf der großen Bühne performen durfte, kam bei etlichen Zuschauern alles andere als gut an.

Estefania Wollny performt im Fernsehgarten ihren neuen Song

Der „Fernsehgarten“ (alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) sorgt immer wieder für große Unterhaltung. Während die einen wahre Fans von der Show sind, verfolgen andere das Format eher, um in den Sozialen Netzwerken wie Twitter abzulästern. Klar, dass sich auch am 03. Juli etliche Kommentare zum Fernsehgarten finden ließen.

Besonders hart bekam es dabei dieses Mal nicht wie sonst Moderatorin Andrea Kiewel, sondern eher ihre Gäste zu spüren. Darunter auch Estefania Wollny. Während einige die Sängerin nicht mal kannten und sich deshalb fragten, was die hübsche Blondine auf der Bühne zu suchen hatte, kritisierten andere ihren Gesang.

„Wer soll das sein?“: Zuschauer zerreißen Auftritt von Estefania Wollny im ZDF-Fernsehgarten

„Blondes Möchtegern Pop-Influencer Sternchen… Meine Empfehlung… Jetzt Ton aus im Fernsehgarten“, kommentiert einer ihren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. „Estefania Wollny oder wer soll das sein?“, fragt sich ein anderer, während ein dritter meint: „Estefania Wollny singt jetzt auch...also jault..“

Doch auch die Moderatorin sorgte für Aufsehen. Denn Andrea Kiewel hat Joachim Llambi im ZDF-Fernsehgarten eine intime Frage gestellt - „Zu welchem Song hast du zuletzt geküsst?“, wollte sie von dem Juror wissen. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten vom 03.07.22