„Immer wenn ich tanze, reißt irgendein Muskel“: Amira Pocher gezeichnet von hartem „Let‘s Dance“-Training

Teilen

Amira Pocher reißt sich bei „Let‘s Dance“-Training Muskel © RTL / Stefan Gregorowius & IMAGO / BOBO

Fix und fertig: Amira Pocher hat vom „Let‘s Dance“-Training gerissene Muskeln. Die Prominente sucht sich Hilfe bei einem Physiotherapeuten.

Köln – Amira Pocher (29) tanzt in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ an der Seite von Tanz-Profi Massimo Sinató (41) mit und tritt dabei in die Fußstapfen von ihrem Ehemann Oliver Pocher (44), der das Publikum 2019 in der Show mit seinen skurrilen Performances begeisterte. 2022 bekommt die Moderatorin die Chance, ihr Tanztalent neben dreizehn anderen Prominenten zu beweisen. Und das harte Tanztraining scheint dabei nicht ganz spurlos an ihr vorbeizugehen – sie zog sich sogar gerissene Muskeln zu!



Die in Österreich geborene Schönheit teilte im Rahmen ihrer Instagram Stories jetzt einen Videoclip von sich, in dem sie sich nach dem Tanztraining zu der Show in einem stylischen Outfit in Schwarz zeigte. Den Look kombinierte sie mit einem passenden schwarzen Gesichtsschutz. Nach einer der Durchlaufproben der Sendung enthüllte sie erschöpft, dass ihr beim Tanzen jedes Mal ein Muskel reißen würde. „Wir sind ja hier im Studio heute. Ich sag euch, wir haben gerade eine Durchlaufprobe gehabt. Wir durften im Kostüm durchtanzen. Immer wenn ich tanze, reißt irgendein Muskel“, erklärte sie.

Amira Pocher ist erschöpft vom harten „Let’s Dance“-Training

Die Teilnehmerin des RTL-TV-Formates fügte fix und fertig hinzu, dass sie sich nach dem schweißtreibenden Tanztraining erst einmal auf den Weg zum Physiotherapeuten machen würde. Die Ehefrau des Komikers verriet: „Ich geh‘ jetzt erstmal zum Physio.“ Bleibt zu hoffen, dass der Experte dem Star dabei helfen kann, dass sich der Zustand ihrer Muskeln wieder verbessert. Wir wünschen der Moderatorin weiterhin viel Spaß und Erfolg bei dem Tanzwettbewerb!