Immer wieder sonntags: Auch 2022 wird es eine CD zur Show mit Stefan Mross geben

Auch 2022 moderiert Stefan Mross wieder „immer wieder sonntags“ © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Die Sommersaison des Schlagers ist offiziell eröffnet: Am Sonntag startet in der ARD die neue „Immer wieder sonntags“-Staffel mit Stefan Mross. Passend zur Sendung soll es auch eine CD geben.

Schlagerfans können sich wohl auf einen ganz besonderen Sommer freuen. Kommenden Sonntag beginnt in der ARD die Live-Saison mit „Immer wieder sonntags“. Insgesamt sollen zwölf Ausgaben bis zum 12. Oktober 2022 ausgestrahlt werden. Moderator Stefan Mross kehrt also in seiner neuen Arena im Europa Park Rust zurück - diesmal auch wieder mit mehr Zuschauern.

Das ist aber noch nicht alles! Dieses Jahr soll wieder mal ein Tonträger passend zum TV-Format erscheinen. Jedoch gab es bereits Schwierigkeiten bei der XXL-Tour-CD, die aus unbekannten Gründen nicht verkauft werden konnte. Fans hoffen jetzt natürlich, dass sie ihre Lieblingsschlagersänger bald in ihren Wohnzimmern genießen können. Mit auf der CD sind unter anderem Ross Antony und Anna-Carina Woitschack vertreten.

Großes Star-Aufkommen bei erster Show

Am Sonntag erscheint die erste Show des ARD-Formats. Auch wenn die Show später startet als die der Kollegen, können sich die Gäste sehen lassen. Mit dabei sind Michelle, Giovanni Zarrella, Luna Klee und viele mehr.