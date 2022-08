Nach „Immer wieder sonntags“-Ausfall: Stefan Mross dankt Bernhard Brink und Uta Bresan

Stefan Mross bedankt sich bei „Immer wieder sonntags“ © Screenshot/swr

Sie sprangen spontan für ihn ein: Stefan Mross dankte Bernhard Brink und Uta Bresan dafür, dass sie ihn ersetzten. Der Star litt unter einem Infekt.

Europa-Park Rust – Stefan Mross (46) bedankte sich bei Bernhard Brink (70) und Uta Bresan (57) dafür, dass sie bei „Immer wieder sonntags“ so spontan für ihn einsprangen. Der Fernsehmoderator musste in der vergangenen Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts kurzfristig ausfallen, weshalb er in dem Format von seinen Kollegen ersetzt wurde.



Im Rahmen der achten Sendung der Saison feierte der wieder genesene Moderator jetzt sein TV-Comeback und bedankte sich ganz herzlich bei seinen Kollegen, die in der letzten Sendung für ihn einsprangen. Über die sehr kurzfristige Entscheidung seines Ausfalls verkündete der beliebte Moderator in der Show: „Wir haben wirklich um 9:34 Uhr letzten Sonntag entschieden. Mit Sanitätern zusammen hier aus dem Europa-Park in Rust, dass wir die Sendung nicht präsentieren können, wo mein Name drunter steht.“

Stefan Mross dankt Bernhard Brink und Uta Bresan nach „Immer wieder sonntags“-Ausfall

Die TV-Persönlichkeit enthüllte, dass den Moderatoren daraufhin erst um 09:39 Uhr mitgeteilt worden sei, dass sie ihn in der Unterhaltungssendung ersetzen werden. Als großes Dankeschön wandte er sich in der Folge der Show direkt an seine Kollegen und verriet dankbar, dass der Applaus ihrem spontanen Einsatz gewidmet sei. „Lieber Bernhard, liebe Uta Bresan, wo ihr gerade seid, irgendwo in Deutschland – dieser Applaus gebührt euch und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich!“, verriet er dankbar.