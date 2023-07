„Immer wieder sonntags“: Große Schlagerstars vor der Sommerpause: Gästeliste am 23. Juli ist bekannt

Von: Volker Reinert

Teilen

Am Sonntag (23. Juli) empfängt Sänger Stefan Mross wieder zahlreiche, hochkarätige Schlagergäste in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Die Ausgabe wird die letzte vor der Sommerpause sein.

Rust - Die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross (47) läuft bereits seit dem Jahr 1995 und ist ein wahrer Dauerbrenner. Mehrere Monate lang ist die Show in den Sommermonaten für viele TV-Zuschauer ein absolutes Muss am Sonntag. Auch in der Folge am 23. Juli lädt Mross wieder zahlreiche Gäste in den Europapark Rust ein. Doch Fans der Show aufgepasst. Die Ausgabe wird die letzte vor der Sommerpause sein.

„Immer wieder sonntags“: Diese Stars sind mit dabei

Schlagerfans werden in der Ausgabe am 23. Juli vollends auf ihre Kosten kommen. So wird der in Argentinien geborene Sänger Semino Rossi (61) zu Gast sein. Rossi, der in Österreich lebt, ist vor allem durch seinen Song „Rot sind die Rosen“ bekannt. Sein bisher erfolgreichstes Studioalbum ist „Einmal Ja – Immer Ja“ aus dem Jahr 2007. Das Album verkaufte sich über 610.000 Mal und erreichte in Deutschland Fünffachgold.

„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Die schönsten Momente vom 16. Juli in Bildern Fotostrecke ansehen

Neben der Schlager-Ikone Semino Rossi empfängt Stefan Mross zudem auch Andy Borg (62), der auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne sein Können zum Besten geben wird, sowie diese folgenden Künstler: Olaf Henning, Die Schürzenjäger, Truck Stop und Die Draufgänger. Nicht mit dabei ist die Noch-Ehefrau von Stefan Mross. Anna-Carina Woitschack sollte eigentlich am 23. Juli zu Gast in der Show sein, hat aber kurzfristig abgesagt. Der Grund: Giovanni Zarrella (45).

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Stefan Mross schmeißt Sänger Vincent Gross am 16. Juli live ins Wasser

In der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe am 16. Juli leistete sich Stefan Mross eine aberwitzige Aktion. Bei sommerlichen Temperaturen über 30 Grad musste der Moderator für eine Aufgabe ins Wasser.

„Immer wieder sonntags“ geht in die Sommerpause. Am Sonntag (23. Juli) lädt Stefan Mross aber noch einmal zahlreiche Schlagerstars ein. Mit dabei sind u.a. Andy Borg und Semino Rossi. © IMAGO / HOFER &IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Harald Deubert

Nachdem er auf großen Wasserschuhen einen Parcours in 90 Minuten absolvierte und anschließend wieder „an Land“ wollte, kam ihm Sänger Vincent Gross (26) zur Hilfe. Dabei zog Mross den Schweizer in voller Montur ins Wasser. Verwendete Quellen: daserste.de