„Immer wieder sonntags“ im Ersten: Alle Sendetermin der 18. Staffel mit Stefan Mross aus dem Europark Rust

Von: Jonas Erbas

Am 12. Juni meldet sich Stefan Mross mit der 18. „Immer wieder sonntags“-Staffel und zwölf brandneuen Folgen der Schlagershow zurück. Bis in den September hinein wird der Volksmusiker mit seiner ARD-Sendung für beste Unterhaltung sorgen – hier gibt es alle Sendetermine im Überblick.

Rust - Sage und schreibe 18 Staffeln hat „Immer wieder sonntags“ schon auf dem Buckel und gehört damit zu den absoluten Klassikern unter den deutschsprachigen Schlagershows (hier alle News aus der Schlagerbranche im Überblick). Seit 2005 wird die Sonntagssendung von Stefan Mross moderiert, der im Europapark Rust stets berühmte Branchenkollegen begrüßen darf. Auch 2022 kehrt das ARD-Format zurück – mit zwölf brandneuen Folgen!

„Immer wieder sonntags“ (ARD) kehrt für 18. Staffel zurück – Stefan Mross grüßt zu zwölf neuen Folgen

Am 12. Juni 2022 startet „Immer wieder sonntags“ in seine 18. Staffel. Stefan Mross, der in diesem Jahr erstmals aus seiner neuen, eigens für die ARD-Sendung erbauten Arena grüßt, wird auch in diesem Jahr wieder das Who-is-who der deutschen Schlagerszene begrüßen dürfen und zu stimmungsvollen Gesangseinlagen, spannenden Spielen und witzigen Einlagen laden. Insgesamt zwölf Folgen laufen zwischen dem 12. Juni 2022 und dem 4. September 2022.

12. Juni 2022: Folge 1

19. Juni 2022: Folge 2

26. Juni 2022: Folge 3

3. Juli 2022: Folge 4

10. Juli 2022: Folge 5

17. Juli 2022: Folge 6

24. Juli 2022: Folge 7

31. Juli 2022: Folge 8

7. August 2022: Folge 9

21. August 2022: Folge 10

28. August 2022: Folge 11

4. September 2022: Folge 12

11. September 2022: Best-of der 18. Staffel

Außerdem schließt die kommende „Immer wieder sonntags“-Saison wie gewohnt mit einem Best-of. Dieses wird nicht vor Live-Publikum aufgezeichnet und soll voraussichtlich am 11. September 2022 ausgestrahlt werden.