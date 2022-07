„Immer wieder sonntags“ ohne Stefan Mross macht stärkste Quote seit 6 Jahren

„Immer wieder sonntags“ ohne Stefan Mross macht stärkste Quote seit 6 Jahren © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / HOFER

Am vergangenen Sonntag musste Stefan Mross aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung zu Hause bleiben. Immer wieder sonntags erreichte trotzdem beeindruckende Einschaltquoten.

Rust – Im deutschen Fernsehen jagt eine Schlagersendung die nächste. Insbesondere am Wochenende können Fans des Genres fröhlich durch die öffentlich-rechtlichen Sender zappen und beinahe immer fündig werden. Der Sonntagvormittag ist dabei offenbar eine der beliebtesten Zeiten für TV-Shows mit Schlager-Flair. Am Ruhetag setzen sich deutsche Schlagerfans nach einem ausgiebigen Frühstück gerne vor den Fernseher — die meist gestellte Frage lautet dabei möglicherweise: „ZDF-Fernsehgarten“ oder „Immer wieder sonntags“?

Die beiden Sendungen sind absolute Zuschauermagneten und ihre Moderatoren Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) und Stefan Mross (46) haben mittlerweile bereits Kultstatus erreicht. Sowohl Kiwis „Fernsehgarten“ als auch die Live-Schalte aus dem Europapark in Rust konnten am vergangenen Sonntag (24. Juli) Rekordquoten erreichen. Insbesondere das große Interesse an der letzten „Immer wieder sonntags“-Ausgabe überraschte Fernsehexperten jedoch. Immerhin musste das ARD-Format kurzfristig etwas umdisponieren.

Stefan Mross fehlte aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung bei der letzten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“

Stolze 19 Prozent Marktanteil konnte das Erste mit der letzten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ einfahren. Ungefähr 1,64 Millionen Personen entschlossen sich am vergangenen Sonntagvormittag um kurz nach zehn Uhr dazu, der Schlagershow eine Chance zu geben. Stärkere Einschaltquoten erreichte die Sendung zuletzt nur im Jahr 2016.

Dabei handelte es sich dieses Mal um eine etwas andere Ausgabe von „Immer wieder sonntags“. Moderator Stefan Mross konnte nämlich ausnahmsweise mal nicht das Mikro zur Hand nehmen und durch die Sendung führen. Der Volksmusiker und Entertainer hatte sich Berichten zufolge den Magen verdorben und musste deshalb zu Hause bleiben. Ob er sich ärgert, dass das Format gerade ohne ihn die besten Quoten einfuhr? Am kommenden Sonntag hat Mross — dann hoffentlich ohne Magen-Darm-Virus — wieder die Chance, den bestehenden Rekord zu übertrumpfen.