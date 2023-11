„Zwei Doofe in der Mitte“: Günther Jauch und Kandidatin blamieren sich bei „Harry Potter“-Frage

Teilen

Ausgerechnet eine kinderleichte „Harry Potter“-Frage sorgte bei Günther Jauch und „Wer wird Millionär“-Kandidatin Elisa Reim für Ratlosigkeit. Zum Glück gab es den Publikumsjoker.

Köln – Günther Jauch (67) ist bekannt dafür, über ein umfassendes Allgemeinwissen zu verfügen. Das stellt er Woche für Woche bei „Wer wird Millionär?“ zur Schau. Doch in der letzten Folge der RTL-Quizshow patzte er bei einer ganz einfachen Frage. Elisa Reim aus Dresden war die letzte Kandidatin des Abends. Nachdem sie die ersten Fragen souverän beantwortet hatte, biss sie sich an der 2.000-Euro-Frage die Zähne aus.

Günther Jauch ratlos über Harry-Potter-Zaubersprüche: „Kling Lateinisch irgendwie“

Darin hieß es: „Was sind ‚Accio‘, ‚Expecto Patronum‘, ‚Stupor‘, ‚Expelliarmus‘ und ‚Lumos‘?“ Zur Auswahl standen die folgenden Antworten: „A: Alben von Santiano, B: E-Automodelle, C: Harry Potter-Zaubersprüche, D: Massage-Trends“. Für „Harry Potter“-Fans war diese Frage natürlich ein Kinderspiel. Man muss nicht einmal die Bücher gelesen haben, um die Namen dieser Zaubersprüche zu kennen. Auch in den Filmen greifen Harry und Co. immer wieder auf die magischen Worte zurück, um beispielsweise Gegenstände durch die Luft fliegen zu lassen.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Elisa Reim und Günther Jauch hingegen stand die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. „Für alle, die es wissen, ist es bestimmt mega leicht“, räumte die Kandidatin ein. Nachdem sie erklärte, zwischen den Santiano-Alben und den „Harry Potter“-Zaubersprüchen zu schwanken, räumte Jauch ein: „Ich weiß es selber auch nicht.“

Reim wollte kein Risiko eingehen und entschied sich daher dazu, das Publikum zu befragen. „Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche“, sagte Jauch, als er die Frage etwas unbeholfen erneut vorlas. „Kling Lateinisch irgendwie“, rätselte er weiter.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin bei Harry-Potter-Frage ratlos: Aber eindeutiges Voting des Publikumsjokers

Das Publikum im Saal dagegen hatte keinerlei Probleme mit der Fragestellung: Unglaubliche 100 Prozent tippten auf C. Elisa Reim lachte daraufhin beschämt und bedankte sich beim Publikum, während Günther Jauch ein ziemlich bedröppeltes Gesicht machte. „Es gibt nur zwei Doofe hier in der Mitte, das sind wir beide“, witzelte er. Sowohl Jauch als auch Reim hätten die Filme nie gesehen.

Letztendlich lief der Abend aber doch noch erfolgreich für die Dresdnerin: Sie schaffte es ohne weiteren Joker bis zu 8.000 Euro und spielt nächste Woche um 16.000 Euro.

Ausgerechnet eine kinderleichte „Harry Potter“-Frage sorgte bei Günther Jauch und „Wer wird Millionär“-Kandidatin Elisa Reim für Ratlosigkeit. Zum Glück gab es den Publikumsjoker. (Fotomontage) © RTL

Apropos „Wer wird Millionär“: Was vor der Aufzeichnung im Studio passiert, ist eigentlich streng geheim. Eine „Wer wird Millionär“-Kandidatin verplappert sich jetzt vor Günther Jauch und plaudert vertrauliche Details aus. Verwendete Quellen: „Wer wird Millonär?“ (RTL, Folge 223 vom 30.10.2023)