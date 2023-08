Debatte um Warnhinweis: Darum ist „Schmidteinander“ mit Harald Schmidt nicht in der WDR-Mediathek

Bei den alten Folgen von „Schmidteinander“ mit Harald Schmidt wird künftig ein Warnhinweis eingeblendet. In der Mediathek lässt sich die Show jedoch nicht finden. Nun erläutert der WDR die Gründe.

Köln – Der WDR hat in den vergangenen Tagen für reichlich Schlagzeilen gesorgt: So hat sich der Sender dafür entschieden, Archiv-Episoden der „Otto-Show“ mit Otto Waalkes (75) sowie alte Folgen von „Schmidteinander“ mit Harald Schmidt (66) und Herbert Feuerstein (†83) mit einem Warnhinweis zu versehen. Der Grund: Heutzutage könnten einige Witze und Aussagen als diskriminierend empfunden werden. Doch Zuschauer suchten die Comedyshow „Schmiteinander“ daraufhin vergeblich in der Mediathek. Gegenüber IPPEN.MEDIA erklärt der WDR nun, warum die Sendung online nicht abrufbar ist.

„Schmidteinander“ mit Harald Schmidt nicht in der Mediathek: WDR erläutert Gründe

Harald Schmidt nahm es mit Humor, dass seine Show „Schmidteinander“ vom WDR künftig mit einem Warnhinweis versehen wird. Viele Zuschauer hätten sich aber offenbar gerne selbst ein Bild von der heiß diskutieren Einblendung gemacht – und versuchten vergeblich, das Comedyformat in der WDR-Mediathek zu finden.

Tatsächlich haben Fans von Harald Schmidt die Chance, „Schmidteinander“ mit der entsprechenden Hinweistafel zu begutachten – allerdings nur im TV. „Das WDR Fernsehen zeigt aktuell alte ‚Schmidteinander‘-Folgen. Diese sind mit der entsprechenden Hinweistafel versehen. Für die non-lineare Verwendung in der Mediathek waren und sind diese Folgen nicht vorgesehen, weil die dafür nötige Rechteklärung und die damit verbundenen Kosten für diese zusätzliche Plattform bei der Veröffentlichung ganzer Folgen in keinem Verhältnis zum erwartbaren Nutzen stehen“, erläutert der WDR auf IPPEN.MEDIA-Anfrage.

Die Satire- und Comedyshow „Schmidteinander“ Zwischen dem 16. Dezember 1990 und dem 17. Dezember 1994 moderierten Harald Schmidt und Herbert Feuerstein die Sendung „Schmidteinander“. Das Konzept stammte dabei von Feuerstein und war an die US-amerikanischen Late-Night-Shows angelehnt. Die Sendung punktete mit einem Mix aus Stand-up, Interviews und Livemusik. Zunächst lief das Format auf West 3, aufgrund des großen Erfolges nahm das Erste die Show ab dem 15. Januar 1994 jedoch in sein Programm.

2022 war ein Best-of von „Schmidteinander“ online abrufbar

Dass „Schmidteinander“ nicht online zu finden ist, hat also nichts mit dem Warnhinweis zu tun. Der WDR erläutert weiter, dass im Frühjahr vergangenen Jahres bereits „Schmidteinander – Das Beste“ in der Mediathek abrufbar war. Dabei handelte es sich um einen Zusammenschnitt aus den Highlights von 50 Folgen der Comedyshow mit Harald Schmidt. „Aufgrund der Verweildauer-Beschränkungen sind diese nicht mehr in der Mediathek vorhanden, nur in der Suchfunktion der Mediathek tauchen sie im Cache noch auf“, klärt der WDR auf.

