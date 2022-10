100.000 Mark Show: Mitten in Sendung geht Ulla Kock am Brink zu Boden

Bei RTL erlebt „Die 100.000 Mark Show“ derzeit eine Neuauflage. Auch Moderatorin Ulla Kock am Brink ist dafür wieder mit von der Partie. In der zweiten Ausgabe der Sendung sorgte die 61-Jährige mit einer gewagten Aktion für viel Aufsehen.

Köln – Mit „Die 100.000 Mark Show“ schrieb RTL ab 1993 TV-Geschichte, denn die Spielshow brachte allerlei Action, Spaß und Spannung ins deutsche Fernsehen. Als Moderatorin war Ulla Kock am Brink (61) von Beginn an mit dabei und moderierte die Sendung bis 1998. Nun, nach 2008, hat der Kölner Sender das Format nochmals neu aufgelegt – und die 61-Jährige scheint nach wie vor in bester Form!

Ulla Kock am Brink moderiert „100.000 Mark Show“-Revival – sportlicher Kandidat kämpft um Sieg

Was für ein Einstand: Nachdem „Die 100.000 Mark Show“ im September fulminant zurückkehrte, durfte Ulla Kock am Brink am Sonntagabend (23. Oktober) gleich nochmal ran. Erneut traten vier Paare an, um sich den titelgebenden Gewinn, der inzwischen selbstverständlich in Euro ausgezahlt wird, zu sichern.

Auch Kandidat Patrick hoffte auf den Sieg und war für diesen bestens gewappnet, wie Ulla Kock am Brink verriet: „Du bist total im Fitnessbereich. Elf Fitnessstudios managst du“, so die „100.000 Mark Show“-Moderatorin, die dann noch nachhakte: „Du weißt sicher, welche Fitnesssportarten im Moment angesagt sind, oder?“ Wusste er – der Trend gehe zurück zu Übungen, die mithilfe des eigenen Körpergewichts ausgeführt werden.

„Die 100.000 Mark Show“ – eine Kultshow kehrt zurück! Von Oktober 1993 bis April 1998 präsentierte Ulla Kock am Brink „Die 100.000 Mark Show“, die noch bis Juli 2000 lief. Abgelöst wurde die Moderatorin damals von Zauberkünstler Franklin (47), mit dem die Sendung kurz nach der Jahrtausendwende ihr vorläufiges Ende fand. 2008 kehrte die Sendung als „Die 100.000 Euro Show“ mit Inka Bause (53) zurück, die nicht nur reguläre Sendungen, sondern auch ein Prominentenspecial moderierte. Ein zweites Revival kündigte RTL dann für 2022 an. Unter altem Namen moderiert Ulla Kock am Brink vier Sendungen, von denen die erste im September lief.

Ulla Kock am Brink führt spontan Sportübung vor – „100.000 Mark Show“-Publikum ist begeistert

Der Trend ist unlängst auch bei Ulla Kock vom Brink angekommen: „Habe ich auch gemacht und es macht auch sehr viel Spaß, weil‘s so variantenreich ist.“ Ihren Worten ließ die 61-Jährige dann auch Taten folgen: Mitten während der „100.000 Mark Show“ ging die Moderatorin zu Boden und führte eine saubere Unterarmstütze aus. „Das ist eine Schweineübung“, scherzte das TV-Urgestein – doch von Anstrengung war wenig zu sehen. Unter dem Applaus der Anwesenden zeigte sie, wie viel Kraft in ihr steckt.

„Reicht das?", erkundigte sie sich bei ihrem Kandidaten, nachdem sie eine beachtliche Zeit die anstrengende Übung vorgeführt hatte. Das brachte ihr nicht nur stehende Ovationen, sondern wohl auch den Respekt ihrer Kandidaten ein.