Existenz in Gefahr: „Goodbye Deutschland“-Star Mike Lehnberg bricht in Tränen aus

Nachdem der Hurrikan im Jahr 2022 in Florida massive Zerstörung angerichtet hat, muss „Goodbye Deutschland“-Star Mike Lehnberg seinen Burger-Laden neu aufbauen. Dabei kommen reichlich Emotionen hoch.

Cape Coral – Nach einem Hurrikan in Florida wurde der Burger-Laden des deutschen Auswanderers Mike Lehnbergs (40) im Jahr 2022 völlig zerstört. In den neuen Folgen „Goodbye Deutschland“ ist zu sehen, wie er nach der Katastrophe weitermacht. Mit Tränen in den Augen erzählt der Unternehmer von den vergangenen Ereignissen.

Hurrikan wirft Mike Lehnbergs Familie zurück

Bei „Goodbye Deutschland“ sehen die Zuschauer Aufnahmen, die Auswanderer Mike Lehnberg nur einen Tag nach dem Hurrikan gemacht hat. Sein Burger-Restaurant ist ruiniert: „Wasser und Schlamm haben den gesamten Innenbereich zerstört, die gesamte Technik ist außer Funktion und auch das Dach wurde heruntergerissen“, wird in der TV-Sendung berichtet.

Für Mike Lehnberg ist die Naturkatastrophe ein echter Rückschlag, der mächtig an seinen Nerven zerrt: „Fertig bin ich immer noch“, ringt der Unternehmer mit den Emotionen. „Ich versuche es natürlich nur zu überspielen, weil ich keine Chance habe. Natürlich musste ich viel weinen, die letzten Tage“, versucht er seine Tränen zu unterdrücken.

Eine Rückkehr nach Deutschland ist ausgeschlossen

Doch er und seine Familie geben ihren Traum von einem Leben in den USA nicht auf. Nach dem Schock wird sofort wieder angepackt: Nach Deutschland zurückzukehren sei keine Option, meint der Gastronom. Er erzählt, dass es schwierig sei für seine Familie wieder in das Heimatland zu gehen, da sie sich in Florida ein neues Leben aufgebaut hätten. Außerdem könne er den Laden nicht aufgeben, da er nicht nur „viel Zeit, Leidenschaft und Liebe“ reingesteckt habe, sondern auch sehr viel Geld.

Mike Lehnberg wird seit Jahren vom „Goodbye Deutschland“-Team bei seinem Leben in den USA begleitet. Doch nach einem Hurrikan ist die Existenz des Auswanderers bedroht. © VOX & VOX

Seit vielen Jahren wird der Unternehmer bereits vom „Goodbye Deutschland“-Team begleitet. Im September 2022 ereignete sich dann die Naturkatastrophe, bei der ein Hurrikan durch ganz Florida wüstete. Die Auswanderer-Familie blieb nicht verschont. Ob sie ihr Leben in Cape Coral weiterführen können, bleibt abzuwarten.

