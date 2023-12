Inka Bause verspricht Überraschungen im „Bauer sucht Frau“-Finale: Diese Bauern müssen sich noch entscheiden

Von: Lisa Klugmayer

Wer ist zusammen, wer hat sich getrennt, welche „Bauer sucht Frau“-Paare wollen es erst mal langsam angehen lassen? Das erfahren die Fans der Sendung im großen Finale.

Diedersdorf – Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ feierte Ende November TV-Premiere. Neun Folgen, vorzeitig beendete Hofwochen und ein paar zweite Chancen später steht am 19. Dezember nun das große Finale an. Inka Bause (55) verrät jetzt schon, dass sich Fans auf „die ein oder andere Überraschung“ freuen können.

Bei welchen „Bauer sucht Frau“-Paaren es gut aussieht

Am Ende der Hofwoche entscheidet sich, welche „Bauer such Frau“-Paare eine Zukunft haben – und welche wieder getrennte Wege gehen. In Folge 8 verrät Inka Bause ihren TV-Zuschauer schon, dass es bei zwei „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen so gefunkt hat, dass sie direkt auf den Höfen bleiben.

Die Rede ist von André und Julia und Hans und Elke. Mehr hat Inka Bause am Ende der letzten Folge leider noch nicht verraten. Doch wie sieht es bei den anderen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten aus? Gibt es auch ein Happy End für Patrick und Sarina? Erste Küsse und Liebesbekundungen wurden ja schon ausgetauscht. Gehen auch Hannes und Jenny aufs Ganze und ziehen zusammen oder lassen sie es erst mal langsam angehen?

Freundschaft oder doch Liebe? „Bauer sucht Frau“-Kandidat Stephan und Hofdame Laura. © RTL

Bei Stephan und Laura scheint es bis jetzt nur für freundschaftliche Gefühle zu reichen. Denn bis jetzt haben sich die beiden noch nicht einmal geküsst. Anziehung ist bei Lisa und Christoph zwar da, doch hier könnte es an der Zeit scheitern. Die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin konnte aufgrund von Uni-Prüfungen nämlich nur drei Tage auf dem Hof bleiben.

Bei Dietrich-Max-Helmut und Susanne gibt es leider kein Happy End, sie hat die Hofwoche frühzeitig beendet. Als Ersatz holt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat prompt eine aussortierte Hofdame zurück. Klappt es für den Hobbypferdebauer beim zweiten Anlauf?

Inka Bause verspricht Überraschungen im „Bauer sucht Frau“-Finale

Im großen „Bauer such Frau“-Finale am 19. Dezember stehen aber noch weitere wichtige Entscheidungen an. Ob Siegfried und Simone ein Paar sind zum Beispiel. Gefühle füreinander haben die zwei, das fällt beim Zusehen sofort auf. Die Chancen, dass aus den beiden etwas wird, stehen also ganz gut. Und auch bei Carolin und Marcel hat es ordentlich gefunkt, aber ob wirklich ein Paar aus ihnen wird, erfahren die Zuschauer erst im Finale, wenn Inka Bause zum großen Wiedersehen einlädt.

Wie geht es weiter? „Bauer sucht Frau“-Pferdewirtin Carolin und Hufschmied Marcel nutzten das Picknick, um über ihre Gefühle zu sprechen. © RTL

Auch bei Stefanie und Timo steht noch eine Entscheidung bevor. Genauso wie bei Steffen und Kathrin sowie Daniel und Valentina. Es bleibt also spannend. „Wird aus der Verliebtheit vielleicht sogar Liebe und wie es den anderen Bauern und Bäuerinnen ergangen seit dem Ende der Hofwoche? Das erfahren Sie beim großen Finale. (…) Und es wird die ein oder andere Überraschung geben“, verrät Inka Bause am Ende der neunten Folge.

Apropos „Bauer sucht Frau“: Inka Bause moderiert seit 18 Jahren die RTL-Kuppelshow. Beliebt hat sich damit in den Anfangsjahren aber nicht gemacht. Inka Bause wurden wegen „Bauer sucht Frau“ nämlich auf der Straße beschimpft, wie sie nun verraten hat. Verwendete Quellen: RTL/Bauer sucht Frau - Folge 9