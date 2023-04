Vier neue Folgen „Bauer sucht Frau“ über Ostern bei RTL mit Inka Bause

Von: Elena Rothammer

Teilen

„Bauer sucht Frau“-Fans aufgepasst! An Ostern kehrt Inka Bause auf die Höfe zurück und gewährt Einblicke in das aktuelle Leben der Paare – und auch neue Singles hoffen auf ihr großes Liebesglück.

Köln – Seit 18 Staffeln verkuppelt Inka Bause (54) einsame Landwirte bei „Bauer sucht Frau“ und hatte dabei auch schon einige Erfolge zu verbuchen. Fast 30 Babys erblickten dank Paarungen, die sich im Rahmen der RTL-Datingshow gefunden haben, bereits das Licht der Welt. Auf Social Media halten die Ex-Teilnehmer ihre Fans auf dem Laufenden. Doch auch die Kult-Moderatorin stattet ihren Schützlingen immer wieder Besuche ab.

Acht neue „Bauer sucht Frau“-Babys im vergangenen Jahr

Der jüngste Spross im Kosmos der Kult-Kuppelshow wurde erst im November 2022 geboren – allerdings gab es Komplikationen. Unter welch dramatischen Umständen „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser ihre Tochter zur Welt brachte, war sogar im TV zu sehen. Ein Update aus ihrem Leben als Zweifach-Eltern in Namibia geben sie und ihr Gatte Gerald nun schon bald in den Oster-Specials, denn Inka Bause war auf Stippvisite!

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Aus gegebenem Anlass dürfen sich die Fans somit am Ostersonntag um 19:05 Uhr auf „Bauer sucht Frau – Neues Babyglück auf den Höfen?“ freuen. Am Ostermontag zur gleichen Uhrzeit folgt „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“. Nur wenige Wochen später zeigt RTL schließlich neue Liebessuchende. Am 1. Mai um 20:15 Uhr startet „Bauer sucht Frau International“ in die fünfte Staffel. Im Anschluss daran bekommen die Zuschauer bei „Ralf, der Bauernreporter“ in vier neuen Folgen Hintergrundinfos.

Weitere RTL-Specials zu Ostern Doch nicht nur „Bauer sucht Frau“-Fans kommen zu Ostern auf ihre Kosten, es stehen noch weitere Spezial-Folgen im TV-Programm. Günther Jauch wird nämlich über die Feiertage in Überlänge im Fernsehen zu sehen sein. Für das Special hat sich die Produktion außerdem etwas Neues überlegt, denn die „Wer wird Millionär“-Kandidaten bekommen vom RTL-Osterhasen einen neuen Joker.

Inka Bause erlebt einen „Bauer sucht Frau“-Heiratsantrag im Kuhstall!

In einem ersten Trailer spoilert RTL bereits ein Highlight der anstehenden Sendungen. Antje und Milchbauer Arne dürften den treuen Zuschauern noch aus der vergangenen Staffel bekannt sein. Um die beiden war es direkt geschehen und das Paar zog nur wenig später zusammen. In dem Clip ist zu sehen, dass Antje im Kuhstall vor dem Landwirt auf die Knie geht und einen Heiratsantrag macht. Seine Antwort bekommen die Fans allerdings erst bei der Ausstrahlung zu sehen.

Die hoffnungsvollen Singles, die dann im Mai bei „Bauer sucht Frau International“ zu sehen sein werden, wurden bereits im Oktober 2022 vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem Hobbybauer Heiko (45) aus La Palma, Pferdewirt Johannes (26) aus Österreich und auch Olivenbauer Karl-Heinz (66) aus Italien. Während sie noch auf die Liebe hoffen, ziehen bei Anna Heiser bereits ganz neue Sorgen auf: Die „Bauer sucht Frau“- und „Goodbye Deutschland“-Berühmtheit fürchtet, von ihren Kindern nicht mehr gebraucht zu werden. Verwendete Quellen: RTL.de