Insider-Informationen: Das sollen die ersten Dschungelcamp-Kandidaten sein

Nach den ersten Spekulationen gibt es nun weitere Gerüchte über mögliche Dschungelcamp-Teilnehmer. Ein GZSZ-Star und ein GNTM-Model sollen dabei sein.

Update vom 27. November 2023: Köln – Twenty4Tim (23), Emmy Russ (24), Rafi Rachek (33), Franziska Temme (28) werden bereits als Kandidaten fürs Dschungelcamp 2024 gehandelt – nur wenige Tage später gibt es weitere heiße Gerüchte über angebliche Teilnehmer. Laut Informationen der Bild-Zeitung sollen eine ehemalige GNTM-Kandidatin und ein GZSZ-Urgestein mit von der Partie sein.

Laut dem Bericht fliegen Anya Elsner und Felix von Jascheroff Anfang des kommenden Jahres nach Australien, um bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Urwaldkrone zu kämpfen. Bestätigt sind diese Informationen von RTL allerdings noch nicht. „Spekulationen kommentieren wir nicht“, heißt es in einem Pressestatement lediglich.

Der erste Dschungelcamp-Vertrag soll unterschrieben sein – und zwar von GZSZ-Star Felix von Jascheroff. © Imago/ Eventpress

Auch das Management des John-Bachmann-Darstellers hat sich zu Wort gemeldet, eine Teilnahme aber weder dementiert noch bestätigt. Anyas Management hat sich hingegen schon etwas deutlicher geäußert und erklärt: „Eine Teilnahme ist aktuell nicht geplant.“ Ist also gar nichts dran an den Insider-Informationen? Wer in wenigen Wochen wirklich am Lagerfeuer in Down Under sitzen wird, dürfte bald offiziell verkündet werden.

Erstmeldung vom 22. November 2023: Köln – Das Dschungelcamp startet zu Beginn nächsten Jahres in die 17. Staffel. Und natürlich ist die Gerüchteküche bereits am Brodeln, welche Kandidaten sich den Ekelprüfungen unterziehen und möglicherweise den berühmten Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ rufen werden. Zwar hat RTL bisher weder Namen noch den exakten Starttermin genannt, doch laut „Express“ soll bereits der erste Vertrag unterschrieben sein.

Zieht Twenty4Tim 2024 ins Dschungelcamp?

Aus Produktionskreisen soll demzufolge bekanntgeworden sein, dass Influencer Twenty4Tim in der nächsten IBES-Ausgabe dabei ist. Der 23-Jährige hat auf Instagram 2,5 Millionen Follower und soll bereits beim letzten Dschungelcamp, dessen Eklat um Iris und Peter Klein bis heute seine Kreise zieht, als möglicher Kandidat gehandelt worden sein.

Außerdem ist der Influencer, der bürgerlich Tim Maximilian Kampmann heißt, auf TikTok und YouTube aktiv und macht seit März 2022 auch erfolgreich Musik. Mit Hits wie „Bling Bling“ und „Gönn dir“ eroberte er die deutschen Charts und absolvierte im September seine erste Tour mit elf Konzerten in Deutschland. Aufmerksamkeit ist Twenty4Tim also in jeder Hinsicht gewohnt, da wird das Dschungelcamp, das auch bei Daniela Katzenberger für Leid sorgte, in dieser Hinsicht für ihn keine große Umstellung sein – wenn die Gerüchte stimmen.

Dschungelcamp 2024: Weitere mögliche Kandidaten

Neben dem Sänger gibt es noch weitere Prominente, die bereits in Verdacht stehen, Teilnehmer bei IBES 2024 zu sein. So soll Realitystar Emmy Russ, bekannt aus „Promi Big Brother“, „Temptation Island VIP“ und „Kampf der Realitystars“, eine mögliche Kandidatin sein. Gegenüber „Express“ habe sie sich aber bisher nicht zu den Gerüchten äußern wollen.

Twenty4Tim, Emmy Russ und Rafi Rachek: Ziehen sie bald ins Dschungelcamp? © IMAGO/Gartner & dpa/Henning Kaiser & IMAGO/Eventpress

Und auch aus dem „Bachelor“- und „Bachelorette“-Umfeld sollen eventuell zwei Kandidaten im Spiel sein. Zum einen wird Franziska Temme, die 2022 das Herz von Dominik Stuckmann erobern wollte, als mögliche Dschungelcamperin gehandelt. Und auch Ex-„Bachelorette“-Kandidat Rafi Rachek soll möglicherweise ein Comeback auf die Mattscheibe planen. Übrigens kein möglicher Kandidat: Peter Klein soll IBES-Verbot haben. (cso) Verwendete Quellen: t-online.de, express.de, bild.de