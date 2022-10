Insider verrät: Patrick und Antonia nicht beim Sommerhaus-Wiedersehen dabei

Von: Claire Weiss

Teilen

Das „Sommerhaus der Stars“ neigt sich dem Ende zu. Am 09. Oktober 2022 wird nicht nur das große Finale im TV ausgestrahlt, sondern auch das Wiedersehen. Doch ein Pärchen soll bei den Dreharbeiten nicht dabei gewesen sein.

Bocholt - Patrick Romer (26) hat in der diesjährigen Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ von allen Teilnehmern wohl am meisten polarisiert. Denn eigentlich galten der 26-Jährige und seine Freundin Antonia als das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar. Doch in der RTL-Sendung zeigte der Bauer sein wahres Gesicht.

Patrick machte Antonia im „Sommerhaus der Stars“ fertig

Vor laufenden Kameras und allen anderen Kandidaten machte Patrick seine Freundin im „Sommerhaus“ am laufenden Band nieder, beschimpfte sie und machte sich über sie lustig. Nicht mal, wenn Antonia zu weinen anfing, machte der Proll halt. Fans rieten der Influencerin sogar, sich von ihrem Freund zu trennen - sie habe etwas Besseres verdient.

Antonia hatte es im „Sommerhaus der Stars“ nicht leicht mit Patrick © RTL

Wie er mit seiner Freundin umging, entsetzte nicht nur die Zuschauer, sondern auch andere „Sommerhaus“-Kandidaten. So konnte Mario Basler nach einer Weile nicht mehr tatenlos zuschauen und nahm sich seinen Konkurrenten zur Brust. Und auch Sascha Mölders mischte sich ein: „Ich war schockiert, wie du mit deiner Freundin umgehst!“

Urlaub im „Sommerhaus der Stars“ gefällig? Wenn in dem Bauernhaus in Bocholt nicht gerade „Das Sommerhaus der Stars“ gedreht wird, kann man die seit 2020 als Kulisse für die RTL-Show genutzte Behausung tatsächlich anmieten. Das 1906 erbaute Haus ist in Wahrheit weitaus gemütlicher, als es das Paar-Format vermuten lässt. Denn um es den Promis nicht allzu bequem zu machen, präpariert ein RTL-Team die Unterkunft entsprechend mit ausgestopften Tieren oder schmutzigem Geschirr. Das Sommerhaus selbst kann man bereits ab 80 Euro pro Nacht buchen. Bei einem renommierten Bewertungsportal schneidet das im Westmünsterland gelegene Haus mit 7,1 von 10 Punkten gar nicht mal so schlecht ab.

Antonia Hemmer und Patrick Romer kommen nicht zum „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen

Lassen sich Patrick und Antonia deshalb nicht beim „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen blicken? In den vergangenen Wochen sah sich vor allem der „Bauer sucht Frau“-Star im Netz mit einer wahren Hasswelle konfrontiert. Hat er nun etwa Angst, sich den bohrenden Fragen seiner Konkurrenten zu stellen? Laut bild.de-Informationen waren Patrick und Antonia nämlich nicht beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig dabei.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Zumindest nicht persönlich. Denn das Paar soll Insiderinformationen zufolge an Corona erkrankt gewesen sein und wurde deshalb per Livestream zugeschaltet. Den gehässigen Kommentaren im Netz will Antonia Hemmer schon bald ein Ende setzen. Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin kündigte auf Instagram eine „Abrechnung“ an. Verwendete Quellen: bild.de, RTL+/Sommerhaus der Stars