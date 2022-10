Nach Sommerhaus-Streit: Patrick folgt Antonia nicht mehr bei Instagram

Getrennt oder nicht?

Patrick Romer machte seine Freundin Antonia Hemmer im „Sommerhaus der Stars“ immer wieder fertig. Die hielt trotzdem zu ihm, beide erklärten, sie seien noch ein Paar. Nun folgt er ihr nicht mehr auf Instagram.

Konstanz/Hannover - Patrick Romer und Freundin Antonia Hemmer sorgten im „Sommerhaus der Stars“ für ganz schön Trubel. Die beiden gewannen zwar die Show und damit auch das Preisgeld von 50.000 Euro – doch die Spiele wurden für das Paar zur Belastungsprobe. Immer wieder erniedrige der Landwirt seine Freundin, die trotz allem zu ihm hielt. Jetzt haben sich die beiden aus ihrer Biografie auf Instagram gelöscht.

Trennung nach Streitereien im „Sommerhaus der Stars“? Patrick und Antonia dementieren

Antonia Hemmer wurde beispielsweise beschimpft mit den Worten „Wie kann man nur so blöd sein?“, ihr „Geweine“ hatte der „Bauer sucht Frau“-Star dann auch satt und ein Stück Pizza habe sich die 22-Jährige „nicht verdient“. Permanent hackte Patrick im Sommerhaus auf Antonia herum, die sich entschuldigte, weinte und im TV rüberkam wie ein geprügelter Hund.

+ Herrscht da etwa doch dicke Luft? Antonia und Patrick folgen sich nicht mehr auf Instagram. © Screenshots RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Im Nachhinein verteidigte sie ihren Freund, er sei „als Bösewicht dargestellt worden“ – die beiden seien noch zusammen und wollen an allem arbeiten, trotzdem sei sein Verhalten „unverzeihlich“ gewesen. Patrick dagegen kommentierte, er sei nun mal „grob und direkt“. Schon zuvor gab es Spekulationen um eine Trennung, doch am 7. Oktober 2022 erschien gerade die erste gemeinsame Schlagersingle „Du hast mich einmal zu oft angesehen“, die sich Antonia gewünscht hatte.

„Probleme mit Instagram“: Patrick folgt Antonia nicht mehr

Nun wollte ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram wissen: „Warum folgt ihr euch nicht mehr? Und du hast sie aus deiner Biografie genommen?“ Patrick Romer beantwortete das mit einem Screenshot, auf dem zu lesen ist, dass er durch sein privates Konto keine neuen Follower annehmen könne. Dazu schrieb er: „Wir haben aktuell Probleme mit Instagram und können keine weiteren Follower mehr annehmen. Wollte daraufhin was ausprobieren, was leider nicht geklappt hat.“

+ Patrick Romer erklärt, wieso er Antonia nicht mehr auf Instagram folgt. © Screenshot Instagram/patrick_romer_

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert) Staffel 7: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen, Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Patrick Romer könnte jetzt natürlich einfach versucht haben, ob er bei Entfernung bereits bestehender Follower Platz für neue dazubekommt und unglücklicherweise ausgerechnet Antonia für diesen Versuch gewählt haben, die er jetzt nicht mehr hinzufügen kann. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter, denn warum haben sich beide Parteien aus den Profilen gelöscht? Früher prangte dort immer der Name des anderen mit einem roten Herz, jetzt gibt es nur noch einen Verweis auf die neue Single. Antonia erklärte in ihrer Story derweil aber, sie sei auf dem Weg zu Patrick, die beiden hätten am Wochenende gemeinsame Dreharbeiten.

Es könnten nicht die einzigen Dreharbeiten sein, denn: Patrick Romer wird derzeit als Kandidat für das Dschungelcamp gehandelt. Verwendete Quellen: RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars, instagram.com/patrick_romer_, instagram.com/antonia_hemmer

Rubriklistenbild: © Screenshots RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars