„Das wackelt“: Sarah-Jane Wollny ärgert sich nach Gewichtsabnahme über überschüssige Haut

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Sarah-Jane Wollny hält bei Instagram ihre Gewichtsabnahme fest - und ärgert sich über ihre Problemzonen. © Screenshot/Instagram/sarah_jane_wollny (Fotomontage)

Sarah-Jane Wollny dokumentiert bei Instagram ihre Gewichtsabnahme. Mit ihren Fans teilt sie dort regelmäßig beeindruckende Fitness-Updates. Aber auch über ihre Problemzonen spricht sie ganz offen.

Ratheim – Als Sarah-Jane Wollny letztes Jahr ihre unglaubliche Gewichtsabnahme in den sozialen Medien teilt, staunen ihre Fans nicht schlecht. Denn bei der 23-Jährigen purzeln die Kilos regelrecht. Auf aktuellen Bildern ist sie kaum wiederzuerkennen und sorgt mit ihrer Verwandlung im Netz für große Begeisterung.

Sarah-Jane Wollny spricht bei Instagram über ihre Problemzonen

Auch nach ihrer Gewichtsabnahme ist Sarah-Jane Wollny noch nicht voll und ganz mit sich zufrieden. „Es gibt natürlich so das eine oder andere, was mir an meinem Körper nicht passt“, gesteht sie in einer Instagram-Story ganz offen.

„Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe überschüssige Haut, aber es sitzt halt nicht mehr so, wie es sitzen soll“, beklagt sich der 23-jährige TV-Star. „Das wackelt“, erklärt sie, als sie im Spiegel ihre Beine zeigt.

Sarah-Jane Wollny will überschüssige Haut mit Sport bekämpfen

Problemzonen hin oder her – Sarah-Jane Wollny gibt ihre Fitness-Reise nicht auf und ist schwer entschlossen, die überschüssige Haut mit Sport loszuwerden. „Man kann halt nur versuchen, daran zu arbeiten und es zu schaffen und ich bin optimistisch und weiß, dass ich es schaffen kann.“

Plötzlich schlank: Die Verwandlung der Wollny-Kinder Sarafina, Sylvana und Estefania in Bildern Fotostrecke ansehen

Zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern ist Sarah-Jane Wollny regelmäßig im TV zu sehen. Neben den großen Familien-Momenten fliegen bei „Die Wollnys“ aber auch gern mal die Fetzen. In einer neuen Folge soll es zwischen Silvia Wollny und Schwiegersohn Peter richtig gekracht haben. Verwendete Quellen: Instagram/sarah_jane_wollny

Auch interessant