„Schmeckt wie eine Garnele“: Happy Ocean Foods begeistert „Höhle der Löwen“-Investoren

Die Jungs von Happy Ocean Foods haben einen veganen Garnelen-Ersatz erfunden. Die „Höhle der Löwen“-Investoren sind davon begeistert. So sehr, dass sie miteinander wetteifern, um Prozente des Start-ups zu erwerben.

Julian Hallett (31) und Robin Drummond (27) surfen für ihr Leben gern. Doch bei ihren Reisen um die Welt ist ihnen eines aufgefallen: Die Meere werden von Menschen nicht gut behandelt. Plastikmüll, Überfischung und Beifang belasten die Umwelt. In „Die Höhle der Löwen“ (alle News zur Sendung) stellen sie deshalb ihre Idee vor - ein veganes Ersatzprodukt für Garnelen: die Happy Ocean Shrymps.

Bei „Die Höhle der Löwen“: Vegane Garnelen-Alternative gegen Überfischung

Garnelen stehen derzeit besonders in der Kritik. Werden sie wild gefangen, landen oftmals Delfine, Wale und Robben als Beifang im Netz. Diese verenden qualvoll. Stammen sie jedoch aus einer Aquakultur, leben die Tierchen oft in miserablen Zuständen, werden außerdem voller Medikamente gepumpt. Auf Meeresfrüchte zu verzichten fällt vielen Menschen schwer, deshalb haben Julian Hallett und Robin Drummond nun ein pflanzliches Ersatzprodukt entwickelt.

Dieses besteht aus Algenextrakt, Sojabohnen und Meersalz. Es gleicht in Aussehen und Konsistenz echten Garnelen. Und auch der Geschmack schafft es, die „Höhle der Löwen“-Investoren zu überzeugen, die dürfen die veganen Garnelen nämlich probieren.

„Die Höhle der Löwen“-Jury begeistert von Happy Ocean Food

„Also super, das schmeckt wie eine Garnele!“, schwärmt Judith Williams und bekommt direkt Appetit auf mehr. „Man merkt keinen Unterschied!“, ist Dagmar Wöhrl überzeugt. Und auch Ralf Dümmel kommt aus dem Staunen kaum raus: „Die Optik und auch die Konsistenz – Wahnsinn!“

Fast alle Löwen sind an Firmenanteilen des Start-ups interessiert (alle Infos zur neuen „Die Höhle der Löwen“-Jury). Nur Ralf Dümmel ist ein Investment von 300.000 Euro für 10 Prozent zu viel. Nach langem Verhandeln schaffen es Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl gemeinsam, einen Deal zu machen. Beiden liegen Nachhaltigkeit und Tierwohl am Herzen. Die Gründer haben also die perfekten Investoren gefunden.

Nicht immer läuft es bei der TV-Show so rund. Zahlreiche Deals platzen kurz nach der Sendung - „Die Höhle der Löwen"-Zuschauer sind bereits genervt.