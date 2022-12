Ireen Sheer bei „Bares für Rares“: Händler erkennen Schlagerstar nicht

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Schlager-Prominenz beim „Bares für Rares“-Weihnachts-Special. Ireen Sheer möchte in der ZDF-Trödelshow einen Tafelaufsatz verkaufen. Während sich Horst Lichter freut, scheint keiner der Händler zu wissen, wer da von ihnen steht.

Engelskirchen/Nordrhein-Westfalen - Bei „Bares für Rares“ bekommen vermeintliche Staubfänger eine zweite Chance und werden meist für viel Geld an einen der Antiquitätenhändler verkauft. Ab und zu schauen auch deutsche Promis bei Moderator Horst Lichter vorbei und so war Schlager-Star Ireen Sheer am Dienstagabend (20.11.2022) auf Schloss Ehreshoven zu Gast. Doch wie es scheint, sind die „Bares für Rares“-Händler keine Schlagerfans und erkennen sie nicht.

Schlagerstar Ireen Sheer bei „Bares für Rares“, aber niemand erkennt sie

Horst Lichter ist ganz aus dem Häuschen als Ireen Sheer neben ihm am Schätzer-Pult steht. „Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist für mich eine Riesen-Ehre, dass du hier bist“, schwärmt der „Bares für Rares“-Moderator. Doch Ireen Sheer ist nicht nur bei „Bares für Rares“, um sich Komplimente abzuholen. Die Schlagersängerin hat auch ein altes Schmuckstück mitgebracht: ein Tafelaufsatz im Jugendstil von 1910.

Schlager-Prominenz beim „Bares für Rares“: Ireen Sheer möchte einen Tafelaufsatz verkaufen. Während sich Horst Lichter freut, scheint keiner der Händler zu wissen, wer da von ihnen steht. (Fotomontage) © Screenshot ZDF/Bares für Rares

Schätzwert: 600 Euro. Doch bei den Händlern ist die Freude über den hohen Besucher weniger groß, einfach, weil dort keiner weiß, wer Ireen Sheer ist. Mit „Hallo, die Dame“, wird sie begrüßt, wie jede andere „Bares für Rares“-Kandidatin auch und sofort wollen die Händler über den Tafelaufsatz sprechen. Nur Wolfgang Pauritsch scheint zu wissen, dass da einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten von ihnen steht.

Rekorddeal bei „Bares für Rares“: Kunstschatz für 42.000 Euro versteigert Beim bislang teuersten Stück bei „Bares für Rares“ handelte es sich um ein pontifikales Brustkreuz, in dem sogar Splitter vom Kreuz Jesu stecken sollen. „Bares für Rares“-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel schätzte den Wert des edlen Kreuzes auf unglaubliche 60.000 bis 80.000 Euro. Es wurde schließlich für 42.000 Euro verkauft.

„Bares für Rares“: Wolfang Pauritsch bezahlt 1.300 Eurro für den Tafelaufsatz von Ireen Sheer

Aber erstmal wird geboten, immerhin will Ireen Sheer das Geld, dass sie für den Tafelaufsatz bekommt, für einen guten Zweck spenden. Die Gebote starten bei 280 Euro. Bei 1.300 Euro geraten die Gebote ins Stocken. Daniel Meyer wird unsicher: „Bei einem guten Antiquitätenhändler wird das Stück vielleicht für 800 Euro aufgerufen. Da sind wir schon drüber.“

„Ich bin aber ein Fan von Ihnen, das ist was anderes“, gibt Wolfang Pauritsch dann doch zu. Der „Bares für Rares“-Händler und Schlagerfan bekommt dann auch den Zuschlag und darf mit dem persönlichen Gegenstand von Ireen Sheer nach Hause gehen.

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Apropos Ireen Sheer: Erst kürzlich hat die Schlagersängerin über eine überraschende Diagnose gesprochen. Nach einem Auftritt in der Show von Florian Silbereisen hatte Ireen Sheer plötzlich schwere Probleme mit ihrem Auge. Verwendete Quellen: ZDF/Bares für Rares vom 20.12.2022