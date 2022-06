„Seitdem 10 Kilo weniger“: Iris Klein nach „Kampf der Realitystars“ total erschlankt

Von: Alica Plate

Iris Klein hat bei „Kampf der Realitystars“ satte zehn Kilogramm verloren © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Die Zeit bei „Kampf der Realitystars“ scheint Iris Klein nicht nur viele Nerven gekostet zu haben, sondern auch Kilos. Wie die 55-Jährige nun enthüllt, hat sie während ihrer Zeit in der Sala satte zehn Kilogramm abgenommen. Ein Ergebnis, auf das Iris extrem stolz ist.

Phuket, Thailand / Mallorca - Die Zeit bei „Kampf der Realitystars“ scheint bei der diesjährigen Kandidatin Iris Klein Spuren hinterlassen zu haben. Wie die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Daniela Katzenberger auf Instagram nun enthüllt, hat sie während ihrer Zeit in der Sala ganz schön abgespeckt. Stolze zehn Kilo bringt die 55-Jährige nun weniger auf die Waage.

Iris Klein ist extrem stolz auf ihre Gewichtsabnahme

Iris Klein hat in der letzten Zeit ganz schön abgespeckt. Auf Instagram stellt sie nun nicht nur ihre neue Figur zur Show, sondern enthüllt auch, wie sie insgesamt zehn Kilogramm abgenommen hat. Denn ein Schlank-Filter ist da nicht im Spiel, wie die diesjährige „Kampf der Realitystars“-Kandidatin klarstellt.

„So ihr lieben Menschen da draußen. Wenn ihr mir gerne einen Schlank-Filter vorwerfen wollt, dann macht das ruhig, damit es euch besser geht. Ich brauche ihn nicht, ich habe ihn auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert“, meldet sich Iris Klein auf Instagram zu Wort und macht dabei kein Geheimnis daraus, dass sie auf ihren Abnehmerfolg extrem stolz ist.

„Seitdem 10 Kilo weniger“: Iris Klein nach „Kampf der Realitystars“ total erschlankt

„So sehe ich tatsächlich aus. Damit müsst ihr euch jetzt abfinden. Ich bin mega stolz drauf - Cellulite habe ich zwar immer noch an den Beinen, aber die sind nicht mehr so dick und „Kampf der Realitystars“ wurde im Januar gedreht und seitdem habe ich zehn Kilo weniger und bin mega stolz drauf“, so Iris. Ein Ergebnis, das sich definitiv sehen lassen kann!

