Iris schon weg: Peter Klein nennt angebliche Affäre bei Dschungelcamp-Liveshow „Meine Prinzessin“

Hatte Peter Klein (63) als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis wirklich eine Affäre im Versace-Hotel mit Yvonne Woelke (41)? Nun nannte der Mann von Iris Klein (55) Djamilas Begleitung öffentlich „Meine Prinzessin“.

Australien – Am Sonntagabend wurde Djamila Rowe nach 17 Tagen Dschungelcamp von den RTL-Zuschauern mit 62,26 % zur neuen Dschungelkönigin gewählt.

Während des Dschungelcamp-Finales, das laut dwdl.de 4,49 Millionen Menschen im TV sahen, kam es zu einer Livepanne: Die RTL-Zuschauer konnten hören, was die Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow über Djamila Rowe plauderten. Ganz bewusst hingegen sprach Jan Köppen die angebliche Affäre von Peter Klein mit Yvonne Woelke im Versace-Hotel an.

Während Iris Klein vom gemeinsamen Zuhause auf Mallorca ausgezogen ist, flirtet Peter Klein bei einer Dschungelcamp-Liveshow mit Yvonne Woelke. © Instagram

Hintergrund: Iris Klein schrieb sämtliche Begleiter der Dschungelcamp-Kandidaten an und wollte wissen, was Ehemann Peter Klein so treibt in Australien. Der verbrachte offenbar viel Zeit mit Yvonne Woelke. Nach widersprüchlichen Aussagen von ihrem Mann beendete die Mutter von Daniela Katzenberger bei Instagram die Ehe, zog mittlerweile aus und wohnt vorübergehend bei Tochter Jenny Frankhauser.

Peter Klein nennt angebliche Affäre bei Dschungelcamp-Liveshow „Meine kleine Prinzessin“

Bisher gab niemand öffentlich die Affäre zu. Trotzdem kochen die Emotionen weiter über. Beim „Countdown“ zum Finale ließ Peter Klein dann die Bombe platzen. Als Moderator Olivia Jones bei RTL ankündigte „jetzt schalten wir live nach Australien“, zündete Peter Klein die nächste Eskalationsstufe des Dschungelcamps.

„Ich freue mich, dass meine Prinzessin und mein Prinz dabei sind“, sagte Peter Klein vor dem großen Dschungelcamp-Finale bei RTL. © RTL+

„Ich bin ganz gespannt auf unsere Begleiter, die fast mehr Schlagzeilen gemacht haben als unsere Camper“, moderierte Jones die Liveschalte ins Versace-Hotel an. Dort wurden auf dem Balkon alle drei Begleiter der Dschungelcamp-Finalisten interviewt. Auf die Frage, wie es den Begleitern gehe, erklärte Peter Klein: „Ich freue mich, dass meine Prinzessin und mein Prinz dabei sind.“

Dschungelcamp-Zuschauer reagieren auf Peter Kleins „Prinzessin“-Formulierung

Eine etwas unglückliche Aussage von Peter Klein zu einem schlechten Zeitpunkt, dürften sich viele Dschungelcamp-Zuschauer gedacht haben. Das zeigten auch die Reaktionen auf Peter Kleins „Prinzessin“-Aussage im Netz. Dort amüsieren sich die Dschungelcamp-Zuschauer über das nächste Drama zwischen Peter und Iris, das sich anbahnt.

Während Peter Klein aus dem Versace-Hotel abreist, ist Iris Klein aus dem gemeinsamen Zuhause auf Mallorca ausgezogen. Bei Instagram zeigte sich die Schwiegermutter von Lucas Cordalis am Montagabend auf dem Sofa bei Tochter Jenny Frankhauser. Ob die Liebe der beiden Auswanderer noch eine Chance bekommt, bleibt abzuwarten.

