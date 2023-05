Ist das noch „Bauer sucht Frau“? Kandidatin Lisa war schon bei „Adam sucht Eva“

Bei „Bauer sucht Frau International“ suchen derzeit wieder Landwirte aus aller Welt die große Liebe. Am Montag ging es zu Winzer Ezequiel nach Argentinien – und dessen Hofdame dürfte einigen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern bereits bekannt vorkommen.

Mendoza – In der TV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau International“ ging es am Montag (15. Mai) nach Argentinien. Dort wünscht sich der Winzer Ezequiel (41), seit acht Jahren geschieden und Vater von fünf Kindern, eine neue Frau an seiner Seite. Der 41-Jährige lud zwei Bewerberinnen zum Kennenlernen auf seinen Hof ein: die 42-jährige Sybille aus Bayern und die 31-jährige Lisa aus Nordrhein-Westfalen. Letztere dürfte einigen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern bereits bekannt vorkommen.

Lisa ließ im TV alle Hüllen fallen

Denn die 31-Jährige war 2021 Teilnehmerin der RTLZWEI-Show „Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies“ – und ließ hier vor der Kamera alle Hüllen fallen. Bei der Datingshow suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer komplett hüllenlos nach einem Partner.

Zwar gekleidet, aber nur recht knapp, zeigte sich Lisa auch bei ihrem Besuch in Argentinien: Mit leuchtend rot gefärbten Haaren, Plateauschuhen und in knappen Hotpants, plus Tattoos, Nasenpiercing und auffälligem Make-up, am Flughafen von Mendoza ankam. Dort traf sie auf ihre sehr gegensätzliche Konkurrentin: Die elf Jahre ältere Sybille kreuzte ganz bodenständig im Lässig-Look, mit Brille und ungeschminkt auf.

Lisa Klemp war schon bei „Adam sucht Eva“ dabei, nun hofft sie, bei „Bauer sucht Frau International“ das große Glück zu finden © Screenshot/Instagram/Lisa Klemp & RTL/RTL+

Welcher Look den Single-Landwirt Ezequiel mehr überzeugt, ist noch nicht bekannt. In der Folge am Montagabend lernte der 41-Jährige die 31-Jährige zumindest noch nicht kennen. Von ihrem Bewerbungsbrief zeigte er sich im Vorfeld aber sehr angetan und schwärmte: „Sie ist sehr leidenschaftlich und feminin. Das gefällt mir sehr – und ihre roten Haare.“ Ganz und gar nicht zum Schwärmen läuft es aktuell für einen anderen Star der Dating-Reihe: Schäfer Heinrich (56) steht offenbar kurz vor der Pleite. Verwendete Quellen: t-online.de, rtl.de