TV-Messung zeigt: Serie ist der Grund, warum das ZDF reihenweise Zuschauer verliert

Von: Jonas Erbas

Im Vorabendprogramm erzielt das ZDF zuverlässig starke Quoten. Am Montag (24. Juli) musste der Sender allerdings einen ungewohnten Zuschauerschwund hinnehmen. Der Grund: das Verbrauchermagazin „WISO“.

Mainz – Egal, ob „Der Bergdoktor“, „Bares für Rares“, „ZDF-Fernsehgarten“ oder „Das Traumschiff“ – das ZDF spielt in Sachen TV-Quoten dank beliebter Serien und Shows tagtäglich ganz oben mit. Doch hier und da zeigt der Sender auch Formate, bei denen die Zuschauer reihenweise abspringen.

ZDF-Vorabendprogramm zeigt sich quotenstark – bis „WISO“ läuft

So geschehen am Montag (24. Juli): Im Vorabendprogramm zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen wie gewohnt das News- und Boulevardmagazin „hallo deutschland“ (ab 17.15 Uhr), gefolgt von „Leute heute“ (ab 17.50 Uhr) und der Krimi-Reihe „SOKO Hamburg“ (ab 18.05 Uhr). Wie die AdScanner-Grafik von dwdl.de zeigt, konnte das ZDF über diese Zeit hinweg seinen Zuschauerschnitt nicht nur halten, sondern sogar leicht verbessern.

Die guten Quoten des öffentlich-rechtlichen Senders hielten bis etwa 19.23 Uhr an – dann lief das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin „WISO“, welches sich am Montag mit nachhaltigem Reisen beschäftigte. Das Thema schien viele ZDF-Zuschauer allerdings überhaupt nicht zu interessieren: Sie schalteten ab oder wechselten den Sender, wie der Kurvenverlauf der TV-Quoten überaus deutlich zeigt.

Was kostet eine Folge „WISO“? Der Sendeplatz am Montag um 19.25 Uhr ist fest in der Hand von „WISO“, dem ZDF-Verbrauchermagazin. Dieses feierte bereits am 3. Januar 1984 seinen Einstand und findet meist als Livesendung statt. Alternativ wird regelmäßig ein Doku-Film zu einem bestimmten Thema gezeigt. Dem ZDF zufolge kostet eine Folge „WISO“ rund 105.000 Euro.

Nach „WISO“-Flaute: ZDF legt um 20.15 doch noch Quoten-Comeback hin

Ein regelrechtes Quoten-Comeback legte das ZDF dann allerdings ab 20.15 Uhr hin. Die seit 2006 produzierte Krimi-Serie „Unter anderen Umständen“ lockte ein Millionenpublikum vor die Fernsehbildschirme, obwohl es sich bei der Folge „Mutterseelenallein“ um eine Wiederholung handelte. Ihre Premiere feierte die 19. von bisher insgesamt 20 Episoden bereits im Februar 2022.

Als es bei „WISO“ um das Thema nachhaltiges Reisen ging, verlor das ZDF am Montagabend reihenweise Zuschauer © Flo Nickel/ZDF & Shotshop/Imago

Bei ihrer Erstausstrahlung erzielte die „Unter anderen Umständen"-Folge damals eine Quote von 7,54 Millionen Zuschauern. Die Wiederholung am Montag sahen sich immerhin 4,57 Millionen Zuschauer an. Verwendete Quellen: dwdl.de, zdf.de, presseportal.zdf.de