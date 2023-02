„Ist einfach seine Rolle“: Amira und Oliver Pocher verteidigen Dieter Bohlen nach DSDS-Eklat

Aktuell hagelt es Kritik von allen Seiten, doch einer stellt sich nach dem DSDS-Skandal hinter Dieter Bohlen. Oliver Pocher stärkt dem DSDS-Urgestein jetzt den Rücken… © IMAGO / Kirchner-Media & IMAGO / Panama Pictures

Für Dieter Bohlen ging es in den letzten Wochen stark bergab. Es scheint, als könne sich der Hitmacher aktuell kaum vor Kritik retten. Der 69-Jährige sorgte für einen Skandal, als er die DSDS-Kandidatin und Reality-Sternchen Jill Lange sexistisch beleidigte. Dieter fragte die 22-Jährige Jill, die bei Reality-TV-Shows wie „Are You The One” zu sehen war: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?” Daraufhin hagelte es Kritik und Empörung, nicht nur von den Zuschauer*innen, sondern auch von der Produktion der Castingshow.



Seit dem Skandal gehen auch die Quoten von DSDS kontinuierlich bergab. Die Castingshow erreichte letzten Samstag den Tiefpunkt, als nicht einmal zwei Millionen Menschen einschalteten.

Bohlen erhält Zuspruch von Oliver Pocher

Nach heftiger Kritik von allen Seiten erhält Dieter nun Zuspruch von einem prominenten Kollegen, der selbst mit seinen kontroversen Sprüchen immer wieder für Skandale sorgt. Komiker Oliver Pocher stärkt den in Ungnade gefallenen DSDS-Juror nun in seinem Podcast „Die Pochers!“ den Rücken.



Mittendrin ist auch Jury-Mitglied Katja Krasavice (26), die sich seit Bohlens sexistischen Kommentaren für Kandidatin Jill einsetzte und den Pop-Titan auf Social Media kritisierte. Die 26-Jährige setzte sogar noch einen drauf und verfasste einen Disstrack gegen Dieter. Den Song findet Pocher „übertrieben“ und glaubt, dass Katja den Skandal um den Pop-Titan aktuell ausnutzt, um sich für Frauenrechte stark zu machen. „Als wenn sie die Herausgeberin von der ‚Emma‘ gewesen ist.“, wettert Pocher. Die Emma ist eine feministische Zeitschrift, die 1977 unter anderem von Alice Schwarzer gegründet wurde.



Ehefrau Amira (30) ist ganz bei den Ansichten ihers Mannes, und pflichtet Olli bei: „Man kann es auch übertreiben, das ist einfach seine Rolle, deswegen schalten die Leute auch ein.“ Und weiter: „Jetzt ist es ein bisschen anstrengend geworden. Egal, was er sagt, es wird sofort angeprangert.”