„Ist mal was anderes“: Fan feiert Junggesellinnenabschied beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“

Von: Lisa Klugmayer

Sandrina ist nicht nur ein Schlagerfan, sondern auch eine zukünftige Braut. Da ist es nur logisch, dass sie ihren Junggesellinnenabschied beim Schlager-Spaß feiert.

Sandrina ist nicht nur ein Schlagerfan, sondern auch eine zukünftige Braut. Da ist es nur logisch, dass sie ihren Junggesellinnenabschied beim Schlager-Spaß feiert. Zu Feier des Tages teilt Andy Borg dann noch ein paar Ehe-Weisheiten mit seinem Fan.

Baden-Baden - Am Samstag (11. Juni 2022) flimmerte der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wieder über die heimischen TV-Geräte - und der Name war Programm. In der urigen Weintstube schunkelten diesmal aber nicht nur Schlagerstars, sondern auch ein Junggesellinnenabschied. Sandrina tritt bald vor den Traualtar und wollte das unbedingt bei Andy Borg (Alles über den Schlagerstar) feiern.

Junggesellinnenabschied beim Schlager-Spaß : Andy Borg gibt Fan Ehe-Tipps

„Was macht ihr hier?“, fragt Andy Borg die Frauentruppe und setzt sich zu den (Noch)-Junggesellinnen. „Ihr habt uns geschrieben, ihr guckt ab und zu die Sendung und es wäre ein Abenteuer den Junggesellinnenabschied hier zu feiern“, strahlt der TV-Moderator.

Andy Borg beim Schlager-Spaß zusammen mit einer zukünftigen Braut und ihrem Junggesellinnenabschied © Screenshot ARD/Schlager-Spaß mit Andy Borg

Und weil Andy Borg (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) schon einige Jahre mit seiner XY verheiratet ist, gibt der Schlagerstar seinem Fan noch ein paar Tipps mit auf den Weg. „Es ist schön. Ich kann es dir auch gar nicht ausreden. Dein Leben wird sich ein bisschen verändern. (...) Weil man dann jemanden hat, der für einen sorgt“, macht er ihr die Ehe schmackhaft.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Junggesellinnenabschied

Zur Feier des Tages darf die zukünftige Braut Andy Borg beim Moderieren helfen, die Jukebox bedienen und bekommt noch die neue Schlagerspaß-CD geschenkt. Nach zwei Stunden Schnunkelspaß fragt der Moderator dann nochmal nach: „Was erzählt ihr denn jetzt, wenn ihr nach Hause kommt?“ - und geht vom Schlimmsten aus. „Die singen alle lauter alte Schlager, die wir nicht kennen. Das ist langweilig?“.

Doch diese Angst können die 5 jungen Frauen dem Schlagerstar nehmen. „Wir erzählen natürlich, dass wir ganz, ganz viel Spaß hier hatten. Und, dass wir einen ganz besonderen Junggesellinnenabschied feiern durften - mal was ganz anderes“. Dafür gibt es dann auch tosenden Applaus von den anwesenden Schlagerstars.

Auf der CD, die die Braut in Spee geschenkt bekommen hat, findet man einige Highlights. Unter dem Namen „Meine Lieblingslieder im Duett“ stellt Andy Borg die schönsten Kollaborationen mit anderen Schlagerstars vor. Die Fans dürfen sich unter anderem auf gemeinsame Songs mit Semino Rossi, Ramon Roselly, Claudia Jung, Peggy March und den jungen Zillertalern freuen. Verwendete Quellen: ARD/Schlager-Spaß mit Andy Borg