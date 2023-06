„Wäre möglich“: Sebastian Ströbel deutet an, dass seine „Bergretter“-Rolle bisexuell ist

Neue Liebe?

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Volker Reinert schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Sender ZDF gab bereits bekannt, dass die neue 15. Staffel der Serie „Die Bergretter“ noch im Herbst 2023 über die Bildschirme laufen wird. Doch wie geht es mit der Rolle „Markus Kofler“ weiter? Schauspieler Sebastian Ströbel gibt erste Einblicke...

Ramsau - Sebastian Ströbel (46) spielt bereits seit dem Jahr 2014 die Hauptrolle des Markus Kofler bei „Die Bergretter“ im ZDF. Im Staffelfinale der 14. Staffel trennte sich Markus von Nina (gespielt von Josephin Busch, 36) und ging nicht mit ihr auf große Reise nach Nepal. Nun hoffen eingefleischte Fans der Serie, dass es ein großes Liebescomeback von Markus und Katharina (Luise Bähr, 43) gibt. Diese trennten sich in Staffel 13 und gehören für viele Zuschauer zusammen. Darsteller Sebastian Ströbel hat inzwischen einige Details über das Liebesleben von Markus verraten …

„Die Bergretter“: Wie geht es mit Markus weiter?

In einem Interview mit „Goldene Kamera“ verriet der 46-Jährige, dass es aktuell keine Hoffnung in Sachen Liebe zwischen Katharina und Markus gebe: „Aber man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt“, so Ströbel. Fans sollten dennoch nicht allzu traurig sein, denn das Liebesleben von Markus wird weiterhin ein großer Bestandteil in der Serie sein. Ströbel verriet, dass Markus „auf jeden Fall offen (sei), sich neu auszurichten“.

Auf die Frage, ob die Rolle Markus auch an Männern interessiert sei, antwortete der „Bergretter“-Fan-Liebling: „Auch das wäre möglich, aber ich darf tatsächlich nichts dazu sagen.“

Das ist der Cast der 15. Staffel von „Die Bergretter“ ab Herbst 2023 Sebastian Ströbel als Markus Kofler, Leiter der Bergrettung Ramsau (seit 2014-) Markus Brandl als Tobias Herbrechter, Bergretter (2009-2019, 2021, seit 2022-) Luise Bähr als Katharina Strasser, Sanitäterin (seit 2014-) Robert Lohr als Michael „Michi“ Dörfler, Hubschrauberpilot (seit 2009-) Michael Pascher als Rudi Dolezal, Mechaniker (seit 2010-) Heinz Maracek als Franz Marthaler, Vater von Andreas Marthaler (seit 2009-) Stefanie von Poser als Emilie Hofer, Frau von Tobias Herbrechter (seit 2009-) Michael König als Peter Herbrechter, Bürgermeister (2009-2016, seit 2017-) Martin Leutgeb als Gert Holzer, Polizist (seit 2014-) Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter (seit 2021-) Sonja Kirchberger als Elisa Rödder, Beauftragte für Tourismus und Sicherheit (seit 2023-) Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler, Hauptkommissarin (seit 2023-)

Topmodel Heidi Klum in Gastrolle bei „Die Bergretter“

Heidi Klum (50) ist bekennender Fan der ZDF-Serie. Nun ergatterte sie eine Gastrolle in der Sendung. Auf Instagram teilte die GNTM-Moderatorin erste Einblicke der Dreharbeiten in Österreich. Auf den Bildern ist Klum in einem Dirndl zu sehen. Bei „Die Bergretter“ wird Klum die Rolle der Isabell Klett übernehmen. Verwendete Quellen: tvmovie.de, goldenekamera.de

Rubriklistenbild: © ZDF/Barbara Bauriedl, Fotostand/Meyer/Imago, Collage: Ruhr24