Kampf der Realitystars: Paco fasst Iris Klein bei einem Spiel an die Brüste und denkt, es ist Yeliz Koc

Von: Jennifer Kuhn

Bei „Kampf der Realitystars“ verwechselt Paco Iris Klein mit Yeliz Koc © RTLZwei / Screenshot/instagram.com/_yelizkoc_

Bei „Kampf der Realitystars“ kommt es gerne mal zu unangenehmen, dramatischen oder witzigen Vorfällen. Auch in der achten Folge wird es cringe – denn Paco, der gerade mit TV-Star Yeliz Koc anbandelt, verwechselte die 28-Jährige mit Iris Klein. Ein Lacher für das ganze Team!

Thailand - Auch wenn sich „Kampf der Realitystars“ (Alle Folgen 2022 kostenlos in der Mediathek bei RTL+ ansehen) dem Ende neigt – die TV-Zuschauer genießen so ziemlich jede Minute der Show. Auch in Folge acht haben die Fans wieder einiges zu lachen. Diesmal geht es um Paco – bei einem Spiel verwechselte er Iris Klein mit Yeliz Koc.

„Kampf der Realitystars“: Paco fasst Iris Klein bei einem Spiel an die Brüste und denkt, es ist Yeliz Koc

In dem Spiel geht es darum, dass Paco nur durch Tasten erkennen soll, welche Kandidatin oder welchen Kandidaten er da gerade vor sich hat. Seine Augen sind dabei geschlossen und mit einem Tuch verbunden. Auch seine Konkurrenten sind sichtlich schockiert, als Paco das Spiel vorliest – wie das wohl ausgehen wird?

Als Iris Klein sich vor Paco hinstellte, packte Paco ihr aus Versehen an die Brust – unabsichtlich! Dann tastete er ihr Ohr und ihren Kopf ab. Und, wer ist es? „Yeliz“, rief der TV-Star und war sich sicher, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin vor ihm stand. Fail – aber auch Iris Klein musste im Interview ein wenig über den Patzer lachen.

„Kampf der Realitystars“: Paco und Yeliz im Liebes-Rausch – es kommt zum ersten Kuss

Paco Herb und Yeliz Koc haben sich während der Show angenähert und dürfen nun romantische Stunden im Thai-ny House verbringen. Endlich! Doch wie sieht Yeliz derzeit die Situation? „Ich bin ja echt noch nicht lange hier und dafür sind wir schon sehr weit. Das war natürlich nicht mein Plan (...). Ich sag auch immer wieder, es kann auch sein, dass es nicht richtig ist mit Paco, aber es fühlt sich richtig an“, gab sie in der Show zu.

In der achten Folge kommt es bei „Kampf der Realitystars“ zum ersten Kuss zwischen Yeliz und Paco. Auch die anderen Kandidaten scheinen völlig begeistert von dem Kuss zu sein – schließlich haben auch sie es mitbekommen. Verwendete Quellen: RTLZwei „Kampf der Realitystars“, instagram.com/kampfderrealitystars