Ja-Wort bei „Goodbye Deutschland“: Lorenz Büffel heiratet im TV

Der österreichische Ballermann-Sänger und Entertainer Lorenz Büffel heiratet im deutschen Fernsehen. Es wird groß auf Mallorca gefeiert. Doch nicht alles läuft glatt.

Mallorca – Am Ballermann kennt man ihn dank Party-Schlager-Hits wie „Johnny Däpp“, im TV zeigt sich Lorenz Büffel (44) jetzt auch von seiner ganz privaten Seite. Der Entertainer und Sänger, der bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten heißt, feiert vor laufenden Kameras Hochzeit mit seiner Emily.

Lorenz Büffel, die Badeshorts und der Soundcheck: Chaos bei den Hochzeitsvorbereitungen

Doch zumindest im Vorfeld läuft wohl nicht alles so, wie geplant. Zu sehen ist all das Durcheinander rund um die Feier an diesem Freitag, dem 15. September, ab 20:15 Uhr in „Goodbye Deutschland“ bei VOX. Stefan und Emily haben laut Programmankündigung bereits vor drei Jahren geheiratet. Sie waren aber damals nur zu zweit. „Jetzt soll auf Mallorca groß gefeiert werden“, verkündet der Sender. Schon beim richtigen Hochzeitsoutfit geht es los.

Als Lorenz Büffel trage Stefan am Ballermann für gewöhnlich Badeshorts und Kappe. Bei der Hochzeitsfeier solle es dann aber doch Fliege und Kummerbund sein. Emily hat derweil offenbar Probleme, sich für das richtige Hochzeitskleid zu entscheiden. Am großen Tag selbst kommt es offenbar ebenso zu einigen Schwierigkeiten. Der Soundcheck für die Zeremonie misslingt und es ist kein Ton zu hören. Emily ist sich zudem beim Eheversprechen nicht sicher – ihr fehlen laut des Senders bis zuletzt die richtigen Worte.

Vorsicht, Spoiler zu Lorenz Büffels Hochzeit!

Wie das Ganze schließlich endet, steht schon fest. Die Feier, die geglückt sei, fand bereits im August in der Nähe von Son Ferriol statt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Das Ja-Wort von Stefan und Emily verfolgten demnach zahlreiche Angehörige und rund 150 geladene Gäste.

Ballermann-Sänger und Entertainer Lorenz Büffel heiratet im deutschen Fernsehen. Es wird groß auf Mallorca gefeiert. Doch nicht alles läuft glatt (Fotomontage) © Instagram/Goodbye Deutschland

Zu diesen zählte laut des Artikels auch deutsche Prominenz. So seien unter anderem Oli P. (45), Marc Eggers (36), DJ Düse (49) und Almklausi (54) dabei gewesen. Ein Ständchen habe es zudem von Kollege und Ballermann-Ikone Mickie Krause (53) gegeben. Für das leibliche Wohl habe das Deutsche Eck gesorgt.

Apropos Lorenz Büffel: Im Mallorca-Spezial des „ZDF-Fernsehgarten“ brachte Schlagerstar Lorenz Büffel Moderatorin Andrea Kiewel durcheinander. Er äußerte vor seiner Performance zu seinem Song „Maschine“ einen frivolen Spruch. Verwendete Quellen: RTL-Presseseite, Mallorca Zeitung