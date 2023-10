Nachfolger von Jauch und Gottschalk: Dieser TV-Star moderiert 2023 den RTL-Jahresrückblick

Nach dem Quoten-Flop im vergangenen Jahr setzt RTL bei seinem diesjährigen Jahresrückblick wieder auf eine klassischere Besetzung. Doch wer tritt in die Fußstapfen, die Thomas Gottschalk und zuvor auch Günther Jauch hinterlassen haben?

Köln – Der RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ bekommt ein neues Gesicht. Im vergangenen Jahr führten Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg durch den RTL-Jahresrückblick. Zuvor hatte Günther Jauch dieses Amt inne. Doch nun wird diese Ehre einem ganz anderem zuteil – und dabei handelt es sich um einen alten Bekannten.

Gottschalk und zu Guttenberg abgelöst: Er übernimmt den RTL-Jahresrückblick

In einer Pressemitteilung verkündet RTL, dass Steffen Hallaschka (51) 2023 den TV-Klassiker Ende des Jahres moderiert. Hallaschka tritt damit wiederholt in die Fußstapfen von Günther Jauch (67), der den TV-Rückblick 25 Jahre lang moderiert hat. So war es auch vor zwölf Jahren bei „stern TV“.

„Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Jahresrückblick zu sein“, so Hallaschka. „Ich habe mir dafür eine Runde von prominenten Freunden eingeladen, mit denen ich auf ihr persönliches Jahr zurückschauen möchte. Und gemeinsam werden wir Menschen begegnen, die mit ihren Schicksalen oder ihren Erfolgen in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben.“

Thomas Gottschalk und Guttenberg sorgten für Pleite beim RTL-Jahresrückblick

Nachdem RTL im vergangenen Jahr auf eine Doppelmoderation setzte, wird es dieses Jahr wieder etwas konventioneller. 2022 präsentierte das Duo Thomas Gottschalk (73) und Karl Theodor zu Guttenberg (51) den Jahresrückblick und machte damit Schlagzeilen. „Ein Moderator, der bei jedem Thema, jedem Gesprächspartner in superlativische Empathie verfällt. Das ist zu viel, hier werden Gefühle und Emotionen kommerzialisiert“, schrieb beispielsweise der „Tagesspiegel“ über zu Guttenberg.

Nur rund 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten vergangenes Jahr ein, wie dwdl.de berichtete. Zu guten Zeiten lockte RTL mit dem Format ein Publikum von acht Millionen vor den Fernseher. Mit Steffen Hallaschka versucht der Sender, wieder zu alten Zeiten zurückzukehren. Anfang des Jahres haben RTL und Steffen Hallaschka ihren Vertrag um mehrere Jahre verlängert.

„2023! Menschen, Bilder, Emotionen“ ist am 7. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Show findet aufgrund der NFL-Übertragung dieses Jahr nicht wie gewohnt an einem Sonntag, sondern Donnerstag statt. Thomas Gottschalk hingegen darf sich auf seine letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe freuen, musste zuletzt allerdings einen Korb von Samuel Koch hinnehmen. Verwendete Quellen: DWDL, Tagesspiegel