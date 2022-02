Sorge um Jan Hofer: RTL-Moderator hat Corona - er meldet sich in Video zu Wort

Der Moderator Jan Hofer steht im Studio der Nachrichtensendung «RTL Direkt». Seit dem 16. August 2021 ist er bei RTL auf Sendung. © Jörg Carstensen/dpa

RTL-Moderator Jan Hofer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt meldete sich die TV-Legende in einem Video zu Wort.

Köln - Die Omikron-Welle sorgt für absolute Corona-Rekordzahlen und auch die Fernsehwelt bleibt davon nicht verschont. Jetzt hat sich auch der ehemalige ARD-„Tagesschau“- und heutige RTL-Moderator Jan Hofer mit dem Virus infiziert. Das bestätigte der Sender.

Hofer fällt demnach in der kommenden Woche als Anchorman der Nachrichtensendung „RTL Direkt“ komplett aus, so der Sender am Mittwoch. Demnach geht es Hofer aber immerhin „soweit gut“, hieß es weiter: „Er hat nur leichte Erkältungssymptome“.

Jan Hofer hat Corona - Sorge um RTL-Moderator

Bei „RTL Direkt“ springe bis auf Weiteres Pinar Atalay für ihren Kollegen ein. Sie hatte schon in der laufenden und der vergangenen Woche übernommen. Atalay wünschte ihrem Kollegen: „Erst einmal gute Besserung vom gesamten Team an Jan“, so die Kollegin in einem kurzen Clip, den RTL veröffentlichte: „Zum Glück hat er einen milden Verlauf. Wir freuen uns, wenn er dann bald wieder bei RTL Direkt an Bord ist.“

In einem Video sagte Jan Hofer, der im Alter von 69 Jahren noch einmal heiratete,, jetzt habe es ihn auch mit Covid-19 erwischt - „aber ehrlich gesagt, es hätte mich fast gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre, bei den hohen Infektionszahlen“. Er bedankte sich für die vielen Genesungswünsche und versicherte, ihm gehe es gut. (dpa)