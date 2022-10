Jana Azizi moderiert RTL-Show völlig ungeschminkt

Jana Azizi zeigte sich für eine RTL-Ausgabe ungeschminkt. © Screenshots Instagram/jana_azizi

Jana Azizi ist eigentlich für ihr nicht unbedingt dezentes Make-up bekannt. Jetzt zeigte sich die Moderatorin dem TV-Publikum jedoch völlig ohne Schminke.

Köln – Bis zu anderthalb Stunden sitzt Jana Azizi (33) in der Maske, bevor sie für ihren Job als Moderatorin beim Privatsender RTL vor die Kamera tritt. Die TV-Reporterin mag ausdrucksstarkes Make-up eigentlich, doch jetzt entschloss sie sich dazu, gänzlich auf die Arbeit ihrer Stylistin zu verzichten. Der Grund: Azizi moderierte eine Ausgabe der Sendung „Extra Special“ mit dem Titel „Die Sucht nach Schönheit“. Um ein Statement gegen den Beauty-Wahn zu setzen, präsentierte sich das Fernsehgesicht deshalb vollkommen ungeschminkt und ungefiltert.

Mit einem Instagram-Selfie kündigte Jana Azizi die Aktion im Netz an. Sowohl von ihrer Fangemeinde als auch von ihren Kollegen gab es dafür viel Applaus. Während zahlreiche User der Entertainerin bescheinigten, dass sie eh keine Schminke brauche, um vor der Kamera hervorragend auszusehen, drückte RTL-Co-Star Frauke Ludowig (58) ihre Begeisterung mit einigen Emojis mit Herzchenaugen aus. Trotz des überwältigenden Feedbacks gab Jana Azizi jedoch zu, dass sie im Vorhinein mit Zweifeln zu kämpfen hatte.

Jana Azizi musste sich überwinden, um ungeschminkt vor die Kamera zu treten

„Irgendwie fühlt man sich nackt“, verriet Jana Azizi im Interview mit „STYLEBOOK“ nach ihrem ungeschminkten Auftritt bei der RTL-Sendung „Extra Special“. Doch es sei ihr ein persönliches Anliegen gewesen, ohne Make-up im Fernsehen zu sehen zu sein. Azizi wolle ein Zeichen für natürliche Schönheit setzen, die auch ohne Filter, Beauty-OPs und andere vermeintliche Verbesserungen auskommt.

Bereits während der Sendung „Die Sucht nach Schönheit“ hatte Jana Azizi mehrfach angemerkt, wie traurig es ihrer Meinung nach sei, dass die gezeigten Frauen mit ihrem natürlichen Äußeren so unzufrieden seien, dass sie den Gang zum Schönheitschirurgen oder andere dauerhafte Veränderungen am eigenen Körper in Betracht ziehen. Einige der Schönheitssüchtigen, die vor der Kamera sprachen, konnten beispielsweise nicht mehr zählen, wie oft sie sich die Lippen hatten aufspritzen lassen.