„Tanzen hilft mir gerade total dabei“: Janin Ullman verarbeitet bei „Let‘s Dance“ ihre Trennung

Janin Ullman vertanzt bei „Let‘s Dance“ ihren Trennungsschmerz nach dem Ehe-Aus mit Kostja Ullman. © Rolf Vennenbernd dpa

Emotional! Janin Ullman vertanzt bei „Let‘s Dance“ ihren Trennungsschmerz nach dem Ehe-Aus mit Kostja Ullman. Der Star wollte beim Tanzen lernen, ihre einstige Beziehung loszulassen.

Köln – Fernsehmoderatorin Janin Ullman (40) beweist in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ ihr Tanztalent und begeistert die Zuschauer dabei mit Tanzeinlagen, die sie an der Seite von dem Tanzprofi Zsolt Sándor Cseke (34) zum Besten gibt. Die in Erfurt geborene TV-Show-Teilnehmerin trennte sich 2018 von ihrem Ex-Ehemann, dem Schauspieler Kostja Ullmann (37). Zusammen mit ihrem Tanzpartner vertanzte die Schönheit ihr Beziehungs-Aus jetzt mit einer emotionalen Performance des ersten Contemporary-Tanzes der diesjährigen Staffel des TV-Formats.



Schon bei den Durchlaufproben zu der beliebten RTL-Sendung verkündete die blonde Schönheit, dass ihr Trennungsschmerz für sie auch drei Jahre danach immer noch sehr schwer zu verkraften sei. Mit ihrer Contemporary-Performance hatte die Moderatorin vor, ihren tiefsitzenden Trennungsschmerz aber endlich loszulassen. Dabei verriet sie, dass sie mit ihrer besonderen Tanzeinlage endlich lernen wollte, ihre vergangene Ehe hinter sich zu lassen und somit auch bereit für eine neue Liebe sein zu können. „Wir vertanzen eine Trennung, weil ich ein großes Problem habe mit dem Loslassen und ich das einfach lernen möchte. Und das Tanzen hilft mir gerade total dabei“, enthüllte sie im Vorfeld.

Janin Ullman verarbeitet Ehe-Aus mit „Let’s Dance“-Tanzen

Das Loslassen von ihrer einstigen Ehe scheint der Moderatorin mit ihrem emotionalen Tanz absolut gelungen zu sein, da sie durch ihre Performance sogar Standing Ovations von dem Publikum bekam! Auch Juror Jorge Gonzalez (54) verkündete begeistert, dass die Tanzeinlage der gefühlvollste Contemporary-Tanz gewesen sei, den die Jury jemals gesehen hätte. Er verkündete: „Das war nicht nur fantastisch, das war für mich der emotionalste Contemporary, den wir je hatten.“ Moderator Joachim Llambi (57) bezeichnete den Star sogar bereits als die Favoritin der diesjährigen Staffel des Tanzwettbewerbs. Für die emotionale Performance konnte die TV-Persönlichkeit mit ihrem Tanzpartner die ersten dreißig Punkte der Jubiläumsstaffel für sich gewinnen.