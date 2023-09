„Wir Dödel“: Pikante Frage bringt „Wer wird Millionär“-Kandidat und Günther Jauch an ihre Grenzen

Günther Jauch weiß bei „Wer wird Millionär?“ meistens mehr als seine Kandidaten. Bei einer Frage musste sich allerdings auch der Quizmaster geschlagen geben.

Köln – Endlich wieder „Wer wird Millionär?“: Nach einer drei Monate langen Sommerpause ging Günther Jauch (67) am Montagabend (4. September) erneut mit seiner erfolgreichen Quizshow auf Sendung. Zum Auftakt ließ sich der zuständige Sender RTL wieder etwas ganz Besonderes einfallen. Statt einer Million Euro können die Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ diese Woche sogar mit bis zu drei Millionen Euro nach Hause gehen — vorausgesetzt sie kennen die richtigen Antworten. Eine Frage stellte dabei auch Gastgeber Jauch vor eine ziemliche Herausforderung.

Günther Jauch und sein „Wer wird Millionär?“-Kandidat stehen auf dem Schlauch

Sandro Bund (60) aus München schaffte es am Montagabend, auf dem begehrten Stuhl gegenüber Günther Jauch im „Wer wird Millionär?“-Studio Platz zu nehmen. Bis zur 32.000-Euro-Frage lief zunächst alles glatt, doch dann standen Bund und Jauch die Fragezeichen im Gesicht.

„Nomen est Omen – Welches Kleidungsstück besticht vor allem durch seine Wandlungsfähigkeit? A Highway-Schal, B Multiway-BH, C Subway-Top oder D Takeaway-Slip?“ fragte der Quizmaster seinen Kandidaten. Beide Männer schienen mit der Fashion-Frage ziemlich überfordert, sodass Bund am Ende den 50/50-Joker wählte. Übrig blieben „Multiway-BH“ und „Subway-Top“. Glücklicherweise wählte der „WWM“-Teilnehmer die richtige Antwort „Multiway-BH“, obwohl er immer noch keine Ahnung hatte, worum es sich dabei eigentlich handelte.

Günther Jauch bittet eine Dame aus dem Publikum um Hilfe

„Gibt es Damen, die uns erklären könnten, was die richtige Antwort ist, und das auch so, dass wir Dödel verstehen, was das eigentlich ist?“, bat Günther Jauch laut Bild-Berichten seine Zuschauerinnen um Hilfe. Eine Kandidatin wusste Rat und erklärte, dass ein Multiway-BH unterschiedliche Trageweisen ermögliche, beispielsweise als Neckholder oder mit den Trägern über Kreuz. Mit dieser Antwort gab sich dann auch Günther Jauch zufrieden: „Besser als Sie hätte man es nicht erklären können. Es ist richtig!“

Sandro Bund und Moderator Günther Jauch verzweifelten bei „Wer wird Millionär?“ beide an einer Klamotten-Frage. © Screenshot: RTL/ Wer wird Millionär? (Fotomontage)

Am Montagabend lieferten sich Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ ein erbittertes Quotenduell mit „Die Höhle der Löwen“ - bei der nun ein klarer Sieger feststeht. Verwendete Quellen: bild.de, RTL