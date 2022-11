„Jeden Tag 7,8 Terrabyte an Daten“: So viele Kameras gibt es im „Promi Big Brother“-Container

Keine Ecke des „Promi Big Brother“-Containers bleibt unbeobachtet © SAT1

Damit die „Promi Big Brother“-Kandidaten wirklich nirgendwo Privatsphäre finden, ist der Container mit zahlreichen Kameras ausgestattet. Täglich kommt deshalb ein riesiger Datensatz zustande.

Köln – Big Brother is watching you! Dieser Spruch ist für die Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ nicht nur ein Versprechen, sondern auch eine Art Drohung. Denn die Celebritys, die während der derzeitigen Jubiläumsstaffel im Container wohnen, finden wirklich nirgendwo auch nur einen Quadratmeter, an dem sie mal kurz verschnaufen können. Jedes noch so kleine Plätzchen des Wohnbereichs ist bis in den letzten Winkel mit Kameras überwacht, damit den Zuschauern der TV-Show kein Streit und kein Geständnis der Kandidaten entgehen muss. Jetzt verriet der zuständige Sender SAT.1, wie genau das aufwändige technische Setup für die Reality-Sendung im Detail aussieht.

Sage und schreibe 110 Kameras haben die Mitarbeiter des Produktionsteams von „Promi Big Brother“ vor Beginn der Dreharbeiten installiert. Diese nehmen pausenlos 24 Stunden an sieben Tagen der Woche alles auf, was im Container passiert. Dabei kommt selbstverständlich ein ziemlich großer Datensatz zusammen. „[Sie] zeichnen jeden Tag 7,8 Terrabyte an Daten auf, um alles aus dem Haus mitzubekommen. Big Brother entgeht somit nichts“, steht in einem SAT.1-Statement zu lesen.

Auch Kamerateams helfen dabei, alles im „Promi Big Brother“-Container festzuhalten

Doch die über hundert Kameras sind nicht die einzigen Linsen, die tagtäglich auf die „Promi Big Brother“-Teilnehmer gerichtet werden. Es sind außerdem auch mehrere Teams im Haus unterwegs, um sicherzustellen, dass die Neugier der abendlichen Zuschauer auch wirklich befriedigt wird. SAT.1 erklärt zum Aufbau: „Auch handgesteuerte Kameras. Diese werden von Kameraleuten in eigens angelegten Kameragängen bedient.“

Für die Teilnehmer sind die Daueraufnahmen selbstverständlich eine Belastung, die einige sogar an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen kann — also genau das, was die Macher der Sendung sich wohl erhoffen. Doch andere Kandidaten wissen die Technik auch für sich zu nutzen. Vor seinem freiwilligen Ausstieg verbreitete Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) beispielsweise regelmäßig seine persönlichen Weisheiten über die Kameras, indem er direkt in die Linse sprach. Ob das die Zukunft von „Promi Big Brother“ sein könnte?