Nabelschnuranomalie: Dramatische Geburt bei „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jennifer Lehnberg

Auswanderer in Sorge

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Mike und Jennifer Lehnberg sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt verliefen alles andere als unproblematisch.

Update vom 1. August 2023 um 18 Uhr: Auch bei der Geburt der zweiten Tochter sollten die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Mike und Jennifer Lehnberg nicht zur Ruhe kommen, denn diese verlief nicht ohne Probleme. Die Nabelschnur legte sich um den Hals von Töchterchen Ruby und sie drohte zu ersticken. Nachdem ihre Herztöne immer schwächer wurden, entschieden sich die behandelnden Ärzte für einen Notkaiserschnitt und retteten Mutter und Kind.

Jennifer überstand die Geburt weitestgehend gut, wollte aber beim Besuch des Vox-Kamerateams nach einigen Monaten noch nicht wieder vor die Kamera. So fühlte sie sich noch zu schwach. Vater Mike präsentierte dem Besuch seinen Familienzuwachs mit den Worten „supersüß“ und „superhübsch“ sichtlich stolz und voller Erleichterung, dass am Ende doch alles gut geworden ist.

+ Dramatische Geburt bei „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jennifer Lehnberg. Die Nabelschnur von Tochter Ruby war um den Hals gelegt. Es folgte ein Notkaiserschnitt. Familienvater Mike stand seiner Frau die ganze Zeit zur Seite. © Screenshots: rtl.de & tvnow

Erstmeldung vom 31. Juli 2023: Florida - Mike (40) und Jennifer Lehnberg (35) haben sich ihren Traum erfüllt. Das „Goodbye Deutschland“-Paar lebt den „American Dream“ in Florida mit ihren zwei Fast-Food-Restaurants namens „Lehne Burger“. Die gemeinsame Tochter Brooke (4) und die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes machen das Glück der deutschen Auswanderer-Familie perfekt – eigentlich.

Denn nun bekam die Familie eine traurige Nachricht bei Jennifers Ultraschalluntersuchung mitgeteilt. Die Schwangerschaft der vor sechs Jahren nach Florida ausgewanderten 35-Jährigen verläuft nämlich nicht ohne Komplikationen. Bei Familienvater Mike ruft die Risikoschwangerschaft zusätzlich noch ein Trauma von vor neun Jahren hervor.

„Goodbye Deutschland“: Familie Lehnberg erhält besorgniserregende Diagnose

Auswanderin Steffi Mersch machte sich in jüngster Zeit enorme Sorgen um ihre Tochter Nayla und eine mögliche Vererbung einer Krankheit. Nun bangen auch die Lehnbergs um ihr noch ungeborenes Kind, das für das Ehepaar ein absolutes Wunsckind ist. Zwar wollte Gastronom Mike mit der weiteren Familienplanung zuerst noch etwas warten, allerdings änderte sich seine Meinung schnell nach der Geburt seiner Tochter.

„Wenn man so ein Kind hat wie Brooke, dann wünscht man sich zehn Kinder“, so der 40-Jährige. „Ich habe einfach mehr und mehr gemerkt, dass dieses Daddy-Sein mich sehr erfüllt, mehr als alles andere auf der Welt“, erzählt der gebürtige Hannoveraner weiter. Die Prioritäten haben sich bei dem ehrgeizigen Selbstständigen dadurch komplett verändert.

Doch bei einer Ultraschalluntersuchung bekamen die Lehnbergs eine besorgniserregende Nachricht mitgeteilt. Es könnte womöglich zu Komplikationen während der Schwangerschaft und der Geburt aufgrund einer Anomalie der Nabelschnur kommen. So sitzt die für das Baby lebensnotwendige Nabelschnur nicht genau an der üblichen Stelle. In der Medizin wird so ein Fall „Insertio velamentosa“ genannt.

Was genau ist „Insertio velamentosa“? Bei der Diagnose „Insertio velamentosa“ sitzt die Nabelschnur nicht mittig im Bereich der Plazenta, sondern im Bereich der Eihäute an. Die Gefäße verlaufen dann, nur durch ihre Gefäßwand geschützt, bis zur Plazenta. Bedeutet: Die Sauerstoff- und Blutzufuhr kann im schlimmsten Fall gestört werden und sowohl für Baby als auch für die werdende Mutter lebensgefährlich werden. (Quelle: dhz-online.de)

Risikoschwangerschaft weckt in „Goodbye Deutschland“-Auswanderer vergangenes Trauma

Für Mike doppelt schwer: Mit seiner damaligen Partnerin durchlebte der Auswanderer vor neun Jahren eine Fehlgeburt. Dieses einschneidende Erlebnis beschäftigt den Wahl-Amerikaner bis heute. „Es war die schwerste Zeit in meinem Leben“, so Lehnberg, der durch die Schwangerschaftskomplikationen bei seiner Ehefrau Jennifer wieder an sein schlimmes Trauma erinnert wird und vor laufenden Kameras in Tränen ausbricht.

+ Schlimme Nachricht für „Goodbye Deutschland“-Paar Mike und Jennifer Lehnberg. Die Nabelschnur des noch ungeborenen Babys der Auswanderer zeigt eine Fehlstellung auf. In dem 40-Jährigen Hannoveraner weckt die Diagnose ein vergangenes Trauma hervor. © Screenshots: rtl.de & tvnow

Die „Goodbye Deutschland“-Folge mit Familie Lehnberg lief am Montag (31. Juli) bei Vox, ist aber auch auf der Streamingplattform RTL+ zu sehen. Das Kult-Paar der Auswanderer-Sendung Konny und Manuela Reimann denken indes nach 19 Jahren in den USA über einen erneuten Umzug nach. Verwendete Quellen: rtl.de

