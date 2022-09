Goodbye Deutschland: Jens Büchners Ex-Freundin Jenny Delüx heiratet ihren Achim

Für „Goodbye Deutschland“- und Jenny-Delüx-Fans kommt diese Nachricht wirklich überraschend. Die ehemalige Lebensgefährtin von Jens Büchner (†49) wird in den kommenden Monaten heiraten. Dies plauderte ein Freund des Paares nun aus - Jenny selbst veröffentlichte das Video auf ihrem Instagram-Account.

Mallorca - Derzeit wird eine neue Staffel mit spannenden Folgen von „Goodbye Deutschland“ gedreht. Mit dabei: Jenny Delüx - auch als Jenny Matthias bekannt. Die heute 35-Jährige zog im Jahre 2010 gemeinsam mit Jens Büchner (†49) und ihrem acht Monate alten Sohn nach Mallorca - dort eröffnete sie eine Boutique.

Goodbye Deutschland: Jens Büchners Ex-Freundin Jenny Delüx heiratet

Nach der Trennung des Paares gab es nicht viele Updates aus dem Liebesleben des „Goodbye Deutschland“-Stars. Doch nun gibt es überraschende Neuigkeiten. Bei der Eröffnung ihrer neuen Boutique plauderte ein Freund aus, dass Jenny Delüx demnächst heiraten wird: „Das passiert einfach und diese zwei, der Achim und die Jennifer, die werden in ein paar Monaten heiraten!“, verkündete er.

Böse? Von wegen! Jenny Delüx strahlt, gibt ihrem Achim einen Kuss. Das Publikum vor Ort applaudiert, freut sich ebenfalls für das Paar. Nach dem Präsentieren der neuen Modekollektion von der 35-Jährigen gab es noch eine Party - bei der ausgiebig getanzt wurde.

Goodbye Deutschland: Jens Büchners Ex-Freundin Jenny eröffnet ihre Modeboutique auf Mallorca

TV-Zuschauer und Fans können auf die kommende Staffel also ganz gespannt sein - denn eigentlich sollte die Hochzeitsankündigung in der Vox-Sendung stattfinden. Nun ist es ausgeplaudert!

Von Schuhen über Pullover, T-Shirts, Kleider, Röcke und Jacken - in ihrer Boutique können ihre Fans also von nun an fast täglich stöbern und den TV-Star vor Ort treffen. Das bedeutet: „Goodbye Deutschland“-Star Jenny Matthias hat die neue Mode-Saison auf Mallorca eröffnet. Verwendete Quellen: instagram.com/jenny.deluex