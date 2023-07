„Macht mir tierisch Angst“: Frau bei „Goodbye Deutschland“ verkauft Haus und Auto für Steff Jerkel

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Goodbye Deutschland“ will Steff Jerkel eine Sportsbar eröffnen. Seiner Geschäftspartnerin verlangt das Projekt aber einiges ab.

Mallorca – In ein fremdes Land ziehen, dort Fuß fassen und sich ein Leben und eine Karriere aufbauen – auf dem Papier klingt das Ganze weitaus einfacher als es auch wirklich ist. Seit 2006 begleitet „Goodbye Deutschland“ mutige Auswanderer bei ihren Abenteuern an fernen Ufern, von denen nicht alle auch immer ein Happy End haben, und zeigt dabei auch das Leben von Wahlmallorquiner Steff Jerkel (52). Das neueste Unterfangen des sympathischen Vox-Stars hat es aber gehörig in sich – vor allem für seine Geschäftspartnerin.

„Setzt mich höllisch unter Druck“: Steff Jerkels Geschäftspartnerin Helena gibt alles für ihn auf

Heute ist Steff Jerkel aus „Goodbye Deutschland“ nicht mehr wegzudenken und zählt zusammen mit seiner Ex Peggy Jerofke (47) zu den beliebtesten Gesichtern des Doku-Formates. Im November 2022 gaben die einstigen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer die Trennung nach 24 Jahren Beziehung bekannt – ihr Auswanderer-Abenteuer auf Mallorca ist aber alles andere als vorbei. In der aktuellen Staffel hat sich Steff einiges vorgenommen und scheint sein Singledasein karrieretechnisch optimal zu nutzen.

Zusammen mit Helena will Steff Jerkel auf der Baleareninsel eine Sportsbar eröffnen. Vor allem für seine Geschäftspartnerin ist die Eröffnung aber mit vielen Opfern verbunden, denn für das Projekt verkauft sie sowohl ihr Haus und Auto als auch ihre Kneipe. Dass sie für ihn so viel aufgibt, nimmt Steff selbstverständlich nicht auf die leichte Schulter. „Das macht mir tierisch Angst“, erklärt der Vater von Josephine in einer Vorschau für die neueste „Goodbye Deutschland“-Folge, „Ich muss auch sagen, das setzt mich auch höllisch unter Druck.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

„Stell dir vor, das geht schief“: Steff Jerkel will bei „Goodbye Deutschland“ Sportsbar eröffnen

Ein eigenes Restaurant oder eine Bar auf Mallorca, einem boomenden Touristenhotspot – davon träumen viele der mutigen Auswanderer bei „Goodbye Deutschland“. Die einen sind erfolgreich, wie etwa Marco (58) und Tamara Gülpen (30) mit ihrer Bar „Despacito“, die anderen müssen die Zelte hingegen nach kurzer Zeit wieder abbrechen.

Helena geht für ihr gemeinsamen Pläne mit Steff Jerkel ein großes Risiko ein – dem er sich eindeutig bewusst ist. „Sie ist erwachsen, sie weiß, was sie tut“, erklärt Steff, aber zeigt sich dennoch auch besorgt: „Stell dir vor, das Ding geht hier irgendwie schief und sie verliert alles, das würde mir das Herz brechen.“

Ob Steff Jerkel und Helena mit ihrer Sportsbar Erfolg haben werden, wird sich in den neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“ (montags um 20:15 Uhr bei Vox) zeigen. Derweil spricht seine Ex Peggy Jerofke bei „Goodbye Deutschland“ über ihren Beziehungsstatus. Verwendete Quellen: Instagram.com; RTL+/Goodbye Deutschland! Viva Mallorca/Folge vom 03. Juli 2023; auswandern-info.com