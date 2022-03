„Ich war das erste Transgirl“: Jessi nach „Love Island“-Rauswurf zufrieden mit ihrer Performance

Love Islanderin Jessica Delion packt nach ihrem Exit aus © RTL2

„Erstes Transgirl“! Jessica Delion ist nach „Love Island“-Exit zufrieden mit ihrer Performance. Die einstige Show-Kandidatin war enttäuscht über zu wenig männliche „Granaten“.

Teneriffa – So geht es „Love Island“-Star Jessica Delion nach dem Show-Rauswurf! Die schöne Rheinland-Pfälzerin hatte in der Reality-TV-Show das Interesse ihres Mitstreiters Adriano geweckt. Nachdem sie ihm mitteilte, dass sie transgender ist, entschloss dieser sich dazu, lieber mit ihr befreundet zu bleiben und wählte bei der Paarungszeremonie Neuzugang Leonie aus. Jessica musste das TV-Format daraufhin verlassen, wobei die Einzelhandelskauffrau ihre Teilnahme an der Sendung trotz ihres Show-Rauswurfs nicht bereue.



In einem Interview mit „Promiflash“ erzählte sie, dass sie zwar etwas enttäuscht, jedoch trotzdem sehr zufrieden mit ihrer Leistung sei. Die ehemalige Teilnehmerin der Reality-Show verkündete: „Ich bin megazufrieden damit, wie ich war und was ich geleistet habe.“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie sich gut geschlagen habe und ihre weitere Teilnahme an der Sendung am Ende einfach nicht sein sollte. „Ich war das erste Transgirl, das erste Couple in dieser Staffel und ich hatte einen Mann, der Interesse an mir hatte. Es sollte am Ende nur einfach nicht sein“, erklärte sie zufrieden.

Jessica Delion: Zufrieden mit „Love Island“-Performance

Das Einzige, was ihrer Meinung nach hätte besser laufen können, war, dass es mit weiteren männlichen Kandidaten noch mehr „Granaten“ hätte geben sollen. „Die Jungs hatten Granaten. Ich finde, wir hätten auch Granaten verdient“, berichtete sie etwas enttäuscht. Trotz der zu wenig vorhandenen „Granaten“ scheint sich die Teilnahme der Schönheit an der Reality-TV-Show für sie dennoch absolut gelohnt zu haben!



Die Fans von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ können sich das TV-Format ab dem 22. März immer montags bis freitags um 22:15 Uhr bei RTLZwei und danach auf RTL+ anschauen.