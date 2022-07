„Inszeniert und nachgestellt“: Jessica Haller will nicht bei „Goodbye Deutschland“ mitmachen

Jessica Paszka und Johannes Haller posten ein Selfie auf ihrem Instagram-Account © instagram.com/johannes_haller/

Jessica Haller dokumentiert ihren Alltag regelmäßig für ihre Social-Media-Follower. Für die TV-Show „Goodbye Deutschland“ würde sie sich allerdings nicht vor die Kamera stellen.

Ibiza – Diese Kritik hat gesessen! Influencerin Jessica Haller (32) hat der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ eine klare Absage erteilt. In einer Instagram-Story teilte sie die Privatnachricht eines Fans, in der dieser wissen will, weshalb Jessica und ihr Ehemann Johannes Haller (34) eigentlich nicht in dem beliebten TV-Format über deutsche Auswanderer zu sehen sind. Das Ehepaar Haller lebt seit einiger Zeit mit der gemeinsamen Tochter auf der Baleareninsel Ibiza und wäre damit hervorragend für die Fernsehshow geeignet. Doch offenbar hat Jessica absolut keine Lust auf eine Teilnahme bei „Goodbye Deutschland“!

In ihren Storys deutet die ehemalige „Der Bachelor“-Kandidatin an, dass sie und ihr Ehemann ein Angebot des zuständigen Senders VOX für eine Teilnahme ausgeschlagen hätten. In einem zweiten Slide erklärt Jessica dann auch, weshalb die beiden Reality-Stars nicht regelmäßig bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sind. Und dabei findet die junge Mutter ziemlich klare Worte! Denn laut ihrer Einschätzung läuft beim Dreh der TV-Show nicht alles so ab, wie es dem Fernsehpublikum am Ende präsentiert wird.

Jessica Haller behauptet, dass bei „Goodbye Deutschland“ nicht die Realität abgebildet wird

„Weil ich meine treue Community hier liebe“, begründet Jessica Haller ihre Absage an „Goodbye Deutschland“, „weil ich inszenierte und nachgestellte Szenen hasse. Weil ihr was Besseres verdient!“ Will die Social-Media-Auswanderin damit behaupten, dass bei der VOX-Show nicht alles mit rechten Dingen zugeht? Tatsächlich finden sich im Netz einige Berichte, die den Machern der Sendung vorwerfen, nicht die tatsächlichen Erlebnisse der TV-Auswanderer zu dokumentieren, sondern stattdessen nach einem vorgefertigten Drehbuch zu arbeiten.

Ähnliche Vorwürfe bestehen allerdings ebenso im Zusammenhang mit „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ — die Formate, durch die Jessica und Johannes Haller erstmals Bekanntheit erlangten. Zukünftig will das Ehepaar seinen Alltag wohl auch deshalb lieber auf einem eigenen YouTube-Kanal festhalten. Das erste Video der zwei Social-Media-Stars ging vor kurzem online.