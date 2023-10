Jetzt auch wieder ohne Promis: „Big Brother“ kehrt 2024 mit Normalo-Staffel zurück

Die Türen der Reality-TV-Show „Big Brother“ öffnen sich erneut für den Normalbürger. Aktuell sucht die Produktionsfirma nach Persönlichkeiten „aus allen Lebenswelten und Altersklassen“.

München/Unterföhring – Reality-TV-Liebhaber können sich freuen: Das Kult-Format „Big Brother“ zeigt im kommenden Jahr wieder eine Staffel mit unbekannten Personen. Die Produktionsfirma Endemol Shine Germany hat auf ihrer Webseite einen Casting-Aufruf gestartet. Sie lade „Charaktere aus allen Lebenswelten und Altersklassen“ ein, die im Frühjahr 2024 „eine 100-tägige“ Auszeit von ihrem Alltag nehmen möchten. Im „Big Brother“-Haus treten sie gegeneinander an, um sich einen Geldgewinn zu sichern.

Nächste Promi-Staffel im November – dann soll reguläres „Big Brother“ folgen

Doch bevor es so weit ist, erwartet die Zuschauer noch eine weitere Promi-Staffel, bei der unter anderem Daniel Katzenbergers Ex-Stiefpapa Peter Klein und Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc („Der Bachelor“) mit dabei sind. Die anderen Bewohner stehen noch nicht fest. „Promi Big Brother“ läuft seit Herbst 2013 in Sat.1 – die Staffeln feierten überwiegend große Erfolge.

Welcher Sender das Format ausstrahlen wird, halte Sat.1 noch geheim, wie das Medienmagazin DWDL berichtet. In den vergangenen Jahren haben mehrere Sender, unter anderem RTLZWEI, die Fernsehshow gezeigt. Sicher ist aber: Die Produktion zieht um. Statt in den MMC Studios wird „(Promi) Big Brother“ künftig in Köln-Bocklemünd gedreht. Außerdem könnte es eine Neuerung geben. Wie bei der kommenden Promi-Staffel auch vermutet DWDL bei der Normalo-Staffel kommendes Jahr ebenfalls einen 24-Stunden-Livestream bei Joyn.

„Big Brother“-Corona-Staffel geht in TV-Historie ein

2020 fand die letzte Normalo-Staffel statt. Knapp 900.000 Fans hätten damals den Fernseher eingeschaltet. Während der Dreharbeiten verbreitete sich das Coronavirus in Deutschland – die „Big Brother“-Teilnehmenden haben damals live vom Sender vom Virus und dem verhängten Lockdown erfahren. Ein paar Tage vor dem Casting-Aufruf in Deutschland startete „Big Brother“ nach mehrjähriger Pause auch wieder in Großbritannien.

„Big Brother“ wurde vor Jahren zum TV-Phänomen, nun soll die Sendung zurückkehren © Gero Breloer/dpa

Doch auch bei der Sat.1-Konkurrenz setzt man auf bewährte Formate: Nach einem Vorfall im „Sommerhaus der Stars“ müssen vier Promis gehen, die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar. Verwendete Quellen: DWDL, Endemol Shine Germany, Sat.1