„Ist das jetzt das Dschungelcamp?“: Zuschauer muss im Fernsehgarten Heuschrecken mit Erdbeeren essen

Von: Stella Rüggeberg

„Trau Dich“ lautet das Motto im ZDF-Fernsehgarten am 5. Juni. Nicht nur Andrea Kiewel und ihre Gäste müssen in der Show ihre Ängste überwinden, sondern auch die Zuschauer müssen sich Mutproben stellen. Einer muss sogar eine Heuschrecke essen.

Lerchenberg, Mainz - Im „ZDF-Fernsehgarten“ (alle News zur ZDF-Show) am Pfingstsonntag (5. Juni 2022) warten auf Andrea Kiewel und ihre Gäste jede Menge Mutproben. Doch auch die Zuschauer müssen sich ihren Ängsten stellen. So fordert die Moderatorin einen Zuschauer dazu auf, eine Heuschrecke zu essen.

TV-Sendung ZDF-Fernsehgarten Moderatorin Andrea Kiewel Erstausstrahlung 29. Juni 1986 Sender ZDF

Zuschauer müssen im ZDF-Fernsehgarten ihre Ängste überwinden

Seit einem Monat läuft endlich wieder der ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022). Jede Woche steht die Open-Air-Show im Zweiten unter einem neuen Motto. Am 5. Juni 2022 lautet dieses „Trau Dich“.

Moderatorin Andrea Kiewel, ihre Gäste und auch die Zuschauer am Lerchenberg müssen sich verschiedensten Mutproben stellen. Während manche sich überwinden und einen Bungee-Sprung aus schwindelerregender Höhe wagen, müssen andere Insekten essen.

Thorsten traut sich im ZDF-Fernsehgarten, eine Heuschrecke zu essen © ZDF

Heuschrecken und Erdbeeren im ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel (alle Infos zum ZDF-Fernsehgaten hier) wandert mit einem Tablett durch die Zuschauer am Mainzer Lerchenberg. Darauf befinden sich mit Schokolade überzogene Erdbeeren. Doch das Ganze hat einen Haken. Immerhin sollen die Zuschauer im Fernsehgarten ja ihre Ängste überwinden.

Nicht nur die Erdbeeren sind in Schokolade getunkt, sondern auch die großen Heuschrecken, die auf den Erdbeeren liegen. Schnell findet sie aber einen Abnehmer für diese Leckereien. Ein Zuschauer verputzt die Erdbeere mit Heuschrecken-Beilage, ohne das Gesicht zu verziehen.

Zuschauer auf Twitter reagieren auf Heuschrecken-Mutprobe im Netz © Twitter

„Ist das jetzt das Dschungelcamp?“: Zuschauer muss im Fernsehgarten Heuschrecken mit Erdbeeren essen

Die Zuschauer auf Twitter scheinen sich bei diesem Anblick allerdings an eine andere TV-Sendung zu erinnern: „Ist das jetzt das Dschungelcamp?“, fragt ein Twitter-Nutzer. Anderen wird bei der Szene ganz unwohl: „Heuschrecke auf Erdbeere und es wird einem direkt flau im Magen“.

Ein weiterer Twitter-Nutzer schreibt: „Wenn du Dschungelprüfungen bei wish bestellst“. Doch ein anderer hätte sich die Prüfung scheinbar selbst getraut. Im Netz informiert er über den Geschmack der Insekten: „Heuschrecken schmecken wie Chips“.

Avocado-Rezept sorgt für Aufreger unter „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer

In der ZDF-Show wird häufig gekocht. Doch in der vergangenen Woche sorgte ein Rezept für eine große Diskussion im Netz. So waren viele „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer sauer, dass in dem Rezept Avocado drin ist. Verwendete Quellen: ZDF Fernsehgarten Folge vom 05.06.2022