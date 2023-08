Von „Goodbye Deutschland“ in die Charts? TV-Auswanderer machen jetzt Schlager

Von: Diane Kofer

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz leben auf Mallorca ihren Traum. Starten sie jetzt mit Schlager durch?

Mallorca – Bei „Goodbye Deutschland“ können die TV-Zuschauer deutsche Auswanderer bei ihrem Neustart im Ausland begleiten. Dabei stellt sich oftmals heraus: Um sich ihren großen Traum zu erfüllen, müssen einige Hindernisse überwunden werden. Thommy (52) und Kathrin Mermi-Schmelz (55) hat es nach vielen Stationen quer durch die Welt nach Mallorca gezogen. Koch und Kellnerin wollen die beiden dort aber nicht ewig bleiben – sie haben neue Karrierepläne.

Können die „Goodbye Deutschland“-Stars Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz im Schlager durchstarten?

Die neue Folge von „Goodbye Deutschland – Viva Mallorca“ vom Montag, 14. August haben Kathrin und Thommy schon sehnsüchtig erwartet – immerhin steht ein besonders Projekt an. Wie RTL schon vorab in einem Instagram-Beitrag angeteasert hat, präsentieren die TV-Stars ihren ersten Song „Zuhause ist da wo du bist.“ Die einstigen Weltenbummler sind sesshaft geworden – und wollen in Zukunft nicht mehr am Herd stehen oder Gäste bedienen – nein: Kathrin und Thommy haben sich zum Ziel gesetzt, als Schlagersänger durchzustarten.

Im Tonstudio machen sich die beiden ans Werk, um den Song professionell einzusingen. Aber klappt das überhaupt? Kathrin ist zumindest zuversichtlich. „Ich bin der neue Star am Schlagerhimmel“, kündigt sie selbstbewusst an und stürmt voller Vorfreude ins Studio. Auch wenn Songwriter Alexander Engel anmerkt, dass beim Singen Gefühl und Stimme perfekt harmonieren müssen, lassen sich die beiden nicht verunsichern. Lediglich eine Sache macht der Blondine Sorgen: „Ich glaube, das Schwierigste ist es, den Einsatz zu finden.“

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: Vox)

Gesundheitliche Probleme: Thommy und Kathrin denken an die Zukunft

Auch wenn das Paar mächtig stolz auf seinen ersten Song ist, hat die Idee, mit Schlager bekannt zu werden, ernste Hintergründe. Derzeit müssen sich die beiden mit harten Jobs als Koch und Kellnerin über Wasser halten. Das Duo hofft nun darauf, die körperlich intensive Arbeit hinter sich zu lassen. „Wir haben entschieden, etwas kürzerzutreten ab der Sommersaison“, betont Kathrin. Stattdessen wollen sie und ihr Mann mit der Musik Geld machen.

In den vergangenen Jahren musste Familie Mermi-Schmelz schon feststellen: Mit zunehmendem Alter kommen einige gesundheitliche Wehwehchen dazu. 2022 bestand bei Thommy sogar der Verdacht auf eine Krebserkrankung im Raum. Letztendlich die Erleichterung: Es handelte sich nicht um Krebs, sondern „nur“ um einen Nierenstein. Verwendete Quellen: Instagram/ goodbyedeutschland.vox