Familienstreit: Jimi Blue fliegt aus „Diese Ochsenknechts“ – Tochter ersetzt ihn

Fans der Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ bekommen Jimi Blue in der neuesten Staffel nicht mehr zu Gesicht. Stattdessen überraschen seine Tochter und weitere Gäste bei Sky.

München – In zwei Staffeln gab uns Deutschlands bekannteste Promi-Familie bereits einen Einblick in ihren Alltag. Tochter Cheyenne (23) nahm die Zuschauer mit auf ihren Bauernhof bei Graz und ließ sie an ihren Hochzeitsvorbereitungen sowie an der Hochzeit mit Partner Nino Sifkovits (28) teilhaben. Ihr Bruder Jimi Blue (31) begleitete vor der Kamera seine Rennfahrer-Freundin Laura-Marie Geissler (25) zu einem Rennen in Italien und Wilson Gonzales (33) nahm das Publikum mit hinter die Kulissen der Serie „Das Boot“, in der er mitwirkt. Am 12. Februar geht es dann mit der dritten Staffel weiter. Doch wirft man einen genauen Blick auf das Cover zu der neuen Staffel, fällt auf, dass ein Familienmitglied nicht dabei ist.

Jimi Blue Ochsenknecht ist kein Teil der dritten Staffel

Statt Jimi Blue Ochsenknecht posiert seine Oma Bärbel Wierichs (83) auf dem Werbeplakat zur Sendung. Auf Instagram kommentieren viele Nutzerinnen und Nutzer, dass sie sich schon auf die neue Staffel freuen und begeistert von Oma Bärbel sind. Ihr Enkel Jimi Blue scheint nicht so viel Zuspruch zu bekommen: „Gott sei Dank ohne Jimi. Dann schaue ich gerne wieder, der nervte einfach nur noch mit seiner Laura“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Ein großes Thema in Staffel zwei war der Streit zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und den anderen Familienmitgliedern – bis auf Vater Uwe Ochsenknecht (67). Fans der Reality-Serie gehen davon aus, dass Jimi Blues Freundin Laura-Marie Geissler dafür verantwortlich sein könnte. Bei „Diese Ochsenknechts“ konnten die Zuschauer spüren, dass die Familie ihres Partners und die Rennfahrerin nicht das engste Verhältnis haben. Beispielsweise spottete sie über Cheyenne Ochsenknecht, sie sei die „Prinzessin der Familie“.

Statt Jimi Blue: Yeliz Koc und Töchterchen Snow bei „Die Ochsenknechts“ zu sehen

Dass statt Jimi Blue Ochsenknecht nun seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (30) mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (2) zu sehen sein sollen, dürfte dem Streit kein Ende setzen. In der Vergangenheit hatte Koc ihren Ex-Partner mehrfach kritisiert – die beiden scheinen kein gutes Verhältnis zu haben. Jetzt begleitet Sky Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (59) in einer der neuen Folgen während ihres Besuchs bei Enkeltochter Snow, wo auch Mama Yeliz zu sehen sein wird. Nach einem ebenfalls öffentlichen Streit zwischen Yeliz Koc und der Ochsenknecht-Familie herrscht jetzt zumindest hier wieder vorerst Frieden. Die acht neuen Folgen gibt es immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie anschließend auf Abruf.

Apropos: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind getrennt, haben aber eine gemeinsame Tochter. Bei „Promi Big Brother" zieht Yeliz Koc über ihren Ex her.