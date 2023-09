„Gleitcreme eingerührt“: Günther Jauch staunt über ungewöhnlichen Job von „Wer wird Millionär“-Kandidatin

Von: Florian Schwartz

Heute Abend bringt „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Ingrid Redlefsen Moderator Günther Jauch ordentlich ins Schwitzen. Die Rentnerin hat nämlich im Beate-Uhse-Labor gearbeitet.

Köln – Nur wer in dieser Woche in der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ die knallharten Fragen mit Bravour meistert, bekommt auch am Donnerstag (7. September) in Finale die Chance auf 3 Millionen Euro. Auch Kandidatin Ingrid Redlefsen stellt sich heute Abend offenherzig den bohrenden Fragen von Moderator Günther Jauch (67). Doch die sind eher privater Natur. Denn die Rentnerin war einst Mitarbeiterin bei Beate Uhse, wie in einem ein Vorab-Video auf rtl.de zu sehen ist.

Ex-Beate-Uhse-Mitarbeiterin sorgt für Kopfkino bei „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch

Als Günther Jauch die Zweifach-Mama und Renterin aus Glücksburg vorgestellt hat, kommt der 67-Jährige gleich auf den Job seiner Kandidatin zu sprechen. Ingrid Redlefsen nimmt hierbei kein Blatt vor dem Mund und verrät, dass sie im Erotik-Unternehmen von Beate Uhse gearbeitet hat. Prompt wird die Neugier des Moderators geweckt. Und Jauch will es auch mit Rücksicht auf das jüngere Publikum genauer wissen, was es mit den „ehehygienischen Artikeln“ auf sich hat.

„Ich habe angefangen im Herstellungslabor“, erklärt Redlefsen. „Und da haben wir in 200kg-Behältern Gleitcreme eingerührt.“ Die Beschreibung löst bei Jauch umgehend Kopfkino aus. „Entschuldigung, haben Sie an so einem Riesen-Topf gestanden?“, fragt der Moderator verdutzt nach und fügt noch eine Rührbewegung hinzu. Redlefsen bestätigt, dass sie damals mehrere Zutaten vermischt hat. Allerdings verrät sie nicht, was alles in der Gleitcreme landete. „Dann würden Sie ja vielleicht ein kleines Labor eröffnen“, setzt die Kandidatin nach.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin über Beate-Uhse-Job: „Mein Vater ist ausgerastet“

Weiter offenbart Redlefsen, dass sie bereits in den 1960er Jahren bei dem berühmten Erotik-Unternehmen angefangen hat zu arbeiten. Doch nicht jeder hatte Verständnis für ihren Job. „Mein Vater ist ausgerastet“, erklärt sie Günther Jauch weiter. „Es gab schon Streit.“ Für ihre Offenheit gibt es in der RTL-Sendung dagegen spontan Applaus vom Publikum.

„Wer wird Millionär“-Kandidatin outet sich bei Günther Jauch. Sie hat im Beate-Uhse-Labor Gleitcreme hergestellt. © RTL

Ingrid Redlefsen sagt von sich selbst, dass solche neugierigen Fragen sie nicht mehr aus der Bahn werfen können. Ob sie aber auch auf die Quizfragen der Sendung die passenden Antworten findet? Die zweite Folge der großen „Wer wird Millionär?“-3-Millionen-Woche gibt es heute Abend (5. September) um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen.

Schon seit 24 Jahren hält sich die Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ wacker im TV. Doch nicht jeder ist mit dem Moderations-Stil von Günther Jauch einverstanden. Heftige Kritik gab es jetzt von Olli Schulz. Verwendete Quellen: rtl.de