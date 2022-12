Kachelmann tritt bei „Riverboat“ gegen Thomas Gottschalk nach: „Finde Hofers und Gottschalks unangenehm“

Von: Lukas Einkammerer

Jörg Kachelmann verlässt das „Riverboat“. Vor seinem Ausstieg aus dem MDR-Format hat er ein paar deutliche Worte für seine TV-Kollegen parat. Der Moderator kritisiert vor allem Thomas Gottschalk scharf.

Leipzig – Stolze viermal gab sich Jörg Kachelmann (64) als Moderator beim „Riverboat“ die Ehre. Nach einer zehnjährigen Pause stand er seit 2019 erneut bei der beliebten MDR-Talkshow vor der Kamera – und lud an der Seite von Kim Fisher (53) viele namhafte Gäste zum Gespräch. Aber leider müssen alle guten Dinge irgendwann enden und das sympathische TV-Urgestein verabschiedet sich am 23. Dezember von seiner Fernsehfamilie – dieses Mal endgültig.

Von seiner Anfangszeit als Meteorologe bei der ARD bis hin zu seiner Rückkehr ins „Riverboat“ – hinter dem Wetterexperten liegt eine etappenreiche Karriere vor und abseits der Kamera. Zwar hätte er bestimmt noch ein paar Jährchen dran hängen können, für Jörg Kachelmann kommt der TV-Ausstieg aber genau zum richtigen Zeitpunkt: „Ich habe schon letztes Jahr gespürt, dass ich nicht in der Glotze 65 werden möchte“, bezieht sich abendzeitung-muenchen.de auf sein Abschieds-Interview mit der Superillu.

Nächsten Juli wird Jörg Kachelmann 65 - kein schlechter Anlass, um unter der aufregenden Fernsehkarriere einen Schlussstrich zu ziehen und sich ruhigeren Projekten zu widmen. Dass manche seiner älteren TV-Kollegen wie Jan Hofer (72) und Thomas Gottschalk (72) aber noch lange nicht an den Ruhestand denken, sieht Jörg Kachelmann sehr kritisch. „Ich finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm, deren Ego davon abhängt, dass sie in eine Kamera gucken können“, macht er gegenüber der Superillu deutlich.

