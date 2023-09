„Johannes Heesters würde mich auslachen“: Günther Jauch mit über 90 noch „Wer wird Millionär?“-Moderator?

Von: Melanie Habeck

Teilen

1999 flimmerte „Wer wird Millionär?“ das erste Mal über die deutschen TV-Bildschirme. Nach wie vor führt Günther Jauch durch die Quizshow: Doch wie lange will er das Format noch moderieren?

Köln – Die Fans von „Wer wird Millionär?“ fiebern nicht nur regelmäßig mit den kniffligen Fragen der Quizshow mit, sondern erfreuen sich auch stets an den spitzen Bemerkungen von Günther Jauch (67). Immer wieder lockt er seine Kandidaten mit frechen Sprüchen aus der Reserve oder erinnert sich an lustige Anekdoten aus seinem Leben. Nach über zwei Jahrzehnten gilt der Entertainer zweifelsfrei als Aushängeschild der RTL-Erfolgssendung: Doch hat der Moderator überhaupt noch Spaß an dem Format?

Knapp 25 Jahre „Wer wird Millionär?“: Bleibt Günther Jauch der Moderator der Quizshow?

Die RTL-Show mit Günther Jauch punktet regelmäßig mit spannenden Neuerungen, die nach über 20 Jahren frischen Wind in das Quizformat bringen. So begeisterte „Wer wird Millionär?“ vor wenigen Tagen mit einer 3-Millionen-Euro-Woche, die mit einem besonders hohen Jackpot für Nervenkitzel sorgte. 2024 feiert die Sendung ihr 25-jähriges Jubiläum: Ist es nach all den Jahren vielleicht Zeit für einen neuen Moderator?

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Wenn es nach Günther Jauch geht, würde er „Wer wird Millionär?“ noch Ewigkeiten moderieren. Gegenüber RTL verrät der TV-Star, dass ihm jede einzelne Folge in der Vergangenheit Spaß bereitet hätte. Und nicht nur das: Durch die Fragen hätte er auch stets etwas dazugelernt. „Solange sich die Redaktion tolle Fragen ausdenkt und solange – wie meine Schwiegermutter sagte – ‚Gottes großer Zoo‘ unendlich viele und originelle Kandidaten bereithält, bleibt das Potenzial der Sendung unerschöpflich. Auch noch für die nächsten 25 Jahre. Dann bin ich 93. Johannes Heesters würde mich auslachen“, scherzt der Showmaster.

Mit dieser Frage startete „Wer wird Millionär?“ Das erste Mal war „Wer wird Millionär“ am 3. September 1999 auf RTL zu sehen. Die erste Frage der Quizshow lautete damals „Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem ...?“. Als Antwortmöglichkeiten waren A: Sofa, B: Klo, C: Grill, D: Dach vorgegeben. (Quelle: RND)

Günther Jauch kennt das Erfolgsrezept von „Wer wird Millionär?“

Johannes Heesters (†108) galt als einer der großen Stars im deutschen Showgeschäft. Der gebürtige Niederländer starb im Dezember 2011 im Alter von 108 Jahren – und ging bis kurz vor seinem Tod seinem Beruf nach. Als ältester Schauspieler der Welt hatte er 250 Mal in einer Hauptrolle auf der Bühne gestanden.

2024 feiert „Wer wird Millionär?“ sein 25-jähriges Jubiläum. Wenn es nach Günther Jauch geht, wird er die RTL-Quizshow auch künftig moderieren. In einem Interview verglich er sich deshalb nun scherzhaft mit Schauspiellegende Johannes Heesters. © IMAGO / Eventpress & RTL+

Günther Jauch hat an „Wer wird Millionär?“ offenbar so viel Freude, dass er dem Filmstar gerne nacheifern würde. Er ist sich sicher, dass die Kontinuität der Sendung auch der Schlüssel zum Erfolg sei. „Die Stärke des Formats liegt meiner Meinung nach darin, dass man die Grundidee seit 24 Jahren bis heute beibehalten hat“, erklärt der Entertainer weiter. Die Spannung im TV-Studio reißt den 67-Jährigen dabei nach wie vor mit: Vor Kurzem führte das dazu, dass Günther Jauch eine seiner eisernen „Wer wird Millionär ?“-Regeln brach. Verwendete Quellen: RTL