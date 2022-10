Joko und Klaas verschenken ihre Instagram-Accounts an Iranerinnen

Während ihrer 15 Minuten bei ProSieben verschenken Joko und Klaas ihre Instagramaccounts an Irannerinnen © ProSieben

Die Moderatoren Joko und Klaas wollten unbedingt etwas gegen die Missstände im Iran tun. Kurzerhand verschenkten sie ihre privaten Instagram-Accounts.

Vor dieser Aktion kann man nur den Hut ziehen: Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) haben ihre Instagram-Accounts zwei Frauen aus dem Iran überlassen. Damit will das Moderatoren-Duo Aufmerksamkeit auf die aktuellen Geschehnisse im Iran lenken. Im September kam die 22 Jahre alte Mahsa Jina Amini ums Leben, kurz nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen wurde. Der Kurdin war vorgeworfen worden, den Hidschāb in der Öffentlichkeit nicht korrekt getragen zu haben. Seitdem gibt es eine landesweite Protestwelle gegen staatliche Gewalt und die unzureichenden Frauenrechte im Iran.

Auch hierzulande erregt die Protestbewegung große Aufmerksamkeit. Mit Joko und Klaas unterstützen zwei der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands die iranischen Aktivistinnen. Dafür haben sich die TV-Stars eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Sie haben ihre Instagram-Accounts „für immer“ verschenkt, um Iranerinnen mehr Reichweite zu schenken.

Joko Winterscheidt: Proteste müssen „warnehmbar bleiben“

Das Profil von Joko Winterscheidt hat seit Mittwoch die Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi übernommen. Nachdem sie 2018 gegen die Kopftuchpflicht im Iran demonstrierte, wurde Jangravi zu drei Jahren Haft verurteilt und musste mit ihrer Tochter aus ihrem Heimatland fliehen. „Ab heute werde ich diesen Account nutzen, um über die Bewegung, Demokratie und die Rechte der Frauen im Iran zu sprechen“, kündigt Jangravi in einem geposteten Video an. Die Aktivistin Sarah Ramani von der Bewegung „The Voice of the Streets“ (dt.: „Die Stimme der Straßen“) postet wiederum von Klaas‘ altem Account.

Für das Moderatoren-Gespann war es offenbar gar keine Frage, dass sie etwas gegen die Gewalt im Iran tun wollten. „Wenn unsere Aufmerksamkeit effektiv sein soll, muss sie nachhaltig und verlässlich sein. Wir möchten, dass die Proteste in unserer Welt wahrnehmbar bleiben und unser gemeinsames Hinschauen Teil der internationalen Druckkulisse wird, die sich gerade im Netz formiert“, sagte Joko. Insgesamt hat das Moderatoren-Gespann rund zwei Millionen Follower. Bevor die beiden Aktivistinnen die Accounts übernahmen, hatten Joko und Klaas alle eigenen Beiträge gelöscht.