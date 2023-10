Trotz Show-Sieg: Joko und Klaas lassen 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben sausen

Teilen

Joko und Klaas verzichten am Mittwochabend erstmals darauf, ihre gewonnene Sendezeit bei ProSieben zu nutzen. Stattdessen wollen sie mit einer „sensationellen Riesenidee“ überraschen.

München/Unterföhring – Was haben Klaas Heufer-Umlauf (40) und Joko Winterscheidt (44) vor? Die Entertainer und Fernsehmoderatoren haben in der ersten Folge der neuen „Joko und Klaas gegen ProSieben“-Staffel wieder 15 Minuten Sendezeit gewonnen – doch die blieb am Mittwochabend (18. Oktober) ungenutzt. Stattdessen strahlte der Sender um 20:15 eine kurze Ansage der beiden aus und zeigte anschließend sein geplantes Programm.

Joko und Klaas: „Das wird sensationell“

ProSieben hatte nach dem Sieg in der Show entsprechende Programmverschiebungen angekündigt und wie gewohnt 15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas eingeplant. In der Vergangenheit hatten die TV-Ikonen in diesem Rahmen auf Themen wie den Pflegenotstand, die Protestbewegungen im Iran, die Zustände in Flüchtlingslagern oder sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht und damit polarisiert.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

In einer Instagram-Story auf ihrem offiziellen gemeinsamen Instagram-Account verraten die beiden nun, seit Monaten schon an einem Plan zu arbeiten, wie sie ihre nächste gewonnene Sendezeit gestalten möchten. „Wir haben jetzt in den finalen Vorbereitungen gemerkt, das wird sensationell, das werden die größten 15 Minuten, die es jemals gab. Aber es werden vielleicht nicht einfach nur 15 Minuten, vielleicht reicht die Zeit nicht“, sagte Klaas in dem Video.

Joko und Klaas haben schon einmal mit ProSieben verhandelt

Die beiden seien auf den Sender zugegangen, um mehr Zeit herauszuschlagen – ProSieben habe abgelehnt. Man habe sich aber auf einen Kompromiss einigen können: Wenn sie ihre 15 Minuten dieses Mal nicht voll ausschöpfen, dürften sie die gesparte Zeit beim nächsten Mal dranhängen. Dafür müssen die Entertainer allerdings in den kommenden Liveshows nochmal gegen ihre ProSieben-Kollegen gewinnen.

In „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erspielte sich das Moderatorenduo wieder 15 Minuten Sendezeit. Diese ließen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nun jedoch ungenutzt. © © ProSieben / Stefan Gregorowius

Da haben die Entertainer in der Vergangenheit schonmal besser mit dem Sender verhandelt. 2021 hatten die beiden ihre gewonnene Sendezeit genutzt, um eine Krankenschwester bei einer ganzen Schicht bis spät nachts zu begleiten – ohne Werbepausen und ohne angesparte Sendezeit. Auch, wenn die erspielte Sendezeit ungenutzt blieb, konnten sich die Quoten des Staffelauftakts von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ sehen lassen. Verwendete Quellen: Instagram/ProSieben