Mit „Sommerhaus“-Eskalation zum Sieg? Quotenduell zwischen RTL und „Joko und Klaas“ entschieden

Von: Diane Kofer

Die aktuelle „Sommerhaus der Stars“-Folge sorgte schon Monate vor der Ausstrahlung für Aufregung. Hat sich das bei den Quoten bemerkbar gemacht oder ging die RTL-Show trotz Eklat unter?

Bocholt – Keine „Sommerhaus der Stars“-Folge sorgte bereits vor der Ausstrahlung für so viele Diskussionen wie diese: Am Dienstagabend (24. Oktober 2023) flimmerte die sechste Episode der aktuellen Staffel der RTL-Show über die Bildschirme und zeigte endlich die Auseinandersetzung zwischen Gigi Birofio (24), Can Kaplan (27) und Walentina Doronina (23), die den Rauswurf der drei zufolge hatte. Doch wie hat sich das auf die Einschaltquoten ausgewirkt? Hat der Vorab-Trubel seine Wirkung erzielt?

Gewalt-Eklat im „Sommerhaus der Stars“: Kann RTL im Quotenrennen jubeln?

Gigi Birofio, Can Kaplan und Walentina Doronina geraten in der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ so sehr aneinander, dass Gigi zuschlägt. Der Italiener trifft Can voll ins Gesicht – und auch Walentina bekommt seine Faust versehentlich ab. Das Gewaltdrama hat nicht nur zur Folge, dass alle aus der Show fliegen – auch die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile im Fall „Sommerhaus“. Aus dem Eklat hatte keiner der Teilnehmer vorab ein Geheimnis gemacht. Aber haben die Diskussionen, Behauptungen und Streitereien RTL wirklich was gebracht?

Zumindest in der Gesamtreichweite kann RTL mit „Das Sommerhaus der Stars“ zur Primetime richtig punkten. Beim Publikum ab drei Jahren schalteten 1,71 Millionen Zuschauer ein. Das erbrachte dem Sender einen Marktwert von 7 Prozent und die Führung unter den privaten Kanälen zur besten Sendezeit. Nur die ARD und das ZDF erzielten mit der Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ und „ZDFzeit: Eskalation in Nahost“ bessere Werte.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte sich ProSieben mit „Joko & Klaas gegen ProSieben“ laut dwdl.de an die Spitze – tauchte im Gesamtranking aber nicht unter den besten 25 Sendungen des Tages auf. Mit 0,64 Millionen Zuschauern und einem Marktwert von 12,7 Prozent dürfte RTL sich aber auch in der jungen Zielgruppe zufriedengeben.

Die „Sommerhaus der Stars“-Nachrücker Gigi Birofio und Dana Feist waren als erstes Promipaar im „Sommerhaus der Stars“ nachgerückt. Nach ihrem Rauswurf zieht ein weiteres „neues“ Paar ein: die „Bachelor in Paradise“-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl, die schon in Folge sieben zu sehen sind. Wann das letzte Duo einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Es handelt sich dabei aber um Ex-„Princess Charming“ Hanna Sökeland und ihre Freundin Jessica Huber.

„Sommerhaus der Stars“ im Aufwärtstrend – nur eine Ausnahme?

Tatsächlich scheint der Stress im „Sommerhaus der Stars“ für Auftrieb gesorgt zu haben. Im Vergleich zur Vorwoche konnte die Promisendung wieder zulegen. Am Dienstag (17. Oktober 2023) schauten „nur“ 1,61 Millionen Menschen zu, in der werberelevanten Zielgruppe waren es 0,58 Millionen Menschen. Ob der Aufwärtstrend weitergeht, bleibt jetzt abzuwarten. Nach Walentina und Cans Rauswurf, um die „angespannte Situation“ in der Bocholter Villa zu entschärfen, könnten Zoff und Drama in den kommenden Folgen ausbleiben.

„Sommerhaus der Stars“ mit Gewalt-Eklat oder „Joko & Klaas gegen ProSieben“? Diese Sendung holte sich am Dienstag zur Primetime den Tagessieg. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL; Joko & Klaas gegen ProSieben/ ProSieben (Fotomontage)

Bei den Einschaltquoten hat die handgreifliche Auseinandersetzung zwar geholfen, für Walentina und Gigi hatte das Ganze aber nicht nur den Rauswurf zur Folge. Die beiden wurden auch aus einer weiteren Reality-TV-Show geschmissen. TV-Experte Eric Sindermann (35) ist sich deswegen sicher: Walentina zerstört sich gerade ihre Karriere. Verwendete Quellen: dwdl.de